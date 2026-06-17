Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026: ¿cuál será el nuevo rol de la leyenda portuguesa?

Mientras se espera que el capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, participe en la Copa del Mundo 2026, los debates sobre su aporte al equipo y sus minutos en el campo se intensifican. Muchos expertos analizan cómo la condición física y la resistencia del delantero de 41 años afectarán las posibilidades de victoria de Portugal. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El exentrenador de la Premier League, el especialista portugués Carlos Carvalhal, expresó su opinión sobre el rol de Ronaldo en el mundial que se celebrará en América del Norte en una entrevista con Sky Sports. Según él, la clave del éxito de Portugal podría ser que el seleccionador Roberto Martinez distribuya correctamente el esfuerzo de la estrella.

Estrategia de gestión de minutos

Carvalhal destaca que Cristiano Ronaldo no necesita jugar los 90 minutos completos en cada partido. "Si me preguntan, responderé que el entrenador puede gestionar mejor a Cristiano. No es necesario que juegue cada minuto. Hay que entender que debe ahorrar fuerzas para los siguientes encuentros decisivos. Quizás baste con que juegue 60 o 70 minutos", afirma el especialista.

Sin embargo, las ambiciones personales del futbolista podrían obstaculizar la aplicación de esta teoría. Carvalhal añade que, si Ronaldo se siente bien, siempre querrá permanecer en el campo y ayudar al 100 % a su equipo en el camino al campeonato. En este punto, el entendimiento mutuo entre el jugador y el entrenador pasa a primer plano.

Según Goal.com, Roberto Martinez ha apoyado constantemente a Ronaldo desde que asumió el cargo. No obstante, los aficionados aún recuerdan la Copa del Mundo 2022, cuando Gonçalo Ramos dejó al delantero estrella en el banquillo durante la fase de eliminatorias. Martinez señala que, por ahora, no ha tomado una decisión definitiva sobre la alineación y que la competencia es sumamente fuerte.

Impacto psicológico y liderazgo

A pesar de la edad, Cristiano Ronaldo ha logrado marcar 25 goles en sus últimos 30 partidos internacionales. Esto demuestra que sigue estando en un nivel alto. Carvalhal reconoció especialmente la influencia psicológica de Ronaldo dentro del equipo:

Su mentalidad ganadora impulsa a los demás jugadores;

Ronaldo sigue siendo una de las figuras más importantes para Portugal;

Su experiencia sirve como una gran escuela para los jóvenes futbolistas.

Al final, todo dependerá de la valentía de Roberto Martinez y de cuánto acepte Ronaldo la cambiante realidad del fútbol. Dado que la selección de Portugal aspira a ser campeona del mundo, cada jugador, incluso Cristiano Ronaldo, tendrá que replantear su rol en favor de los intereses colectivos.