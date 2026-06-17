Conflicto entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por Julian Alvarez: la barrera de los 500 millones de euros

Un nuevo conflicto de transferencias está alcanzando su punto máximo en el fútbol español. El club catalán, el FC Barcelona, ha encontrado una fuerte resistencia en su intención de fichar al delantero argentino Julian Alvarez. Según informa Goal.com, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha respondido tajantemente al interés catalán, asegurando que no cederá en cuanto al precio del futbolista. Así lo informa Goal.com.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ve al delantero argentino como un candidato idóneo para sustituir al máximo goleador del equipo, Robert Lewandowski. Sin embargo, la directiva del club madrileño ha reforzado su postura de no vender a su estrella, cerrando prácticamente las puertas a las negociaciones. Esta situación está tensando aún más las relaciones entre los dos clubes gigantes.

Cláusula de rescisión de 500 millones de euros

Mientras la directiva del FC Barcelona prepara una atractiva oferta de 135 millones de euros más bonificaciones por Julian Alvarez, Enrique Cerezo ha devuelto toda la presión al club catalán. El presidente subrayó que cualquier parte que quiera hacerse con el jugador debe pagar la totalidad de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros reflejada en su contrato.

"Julian es jugador del Atlético de Madrid. Quien quiera comprarlo, que mire la cláusula del contrato. Si hay interés, pagan esa cantidad y se lo llevan, si no, no. Parece que se está convirtiendo en el tema principal del mercado de fichajes de verano, pero la situación no cambiará", afirmó Cerezo en una entrevista con El Desmarque.

La "guerra de información" entre los clubes

La situación en torno al traspaso se ha vuelto tensa no solo financieramente, sino también éticamente. El Atlético de Madrid publicó recientemente videos paródicos con las estrellas del FC Barcelona, Lamine Yamal y Pedri, burlándose del rival. Los madrileños acusan al club catalán de utilizar una "maquinaria de propaganda" y noticias falsas difundidas deliberadamente para bajar el valor del traspaso de Julian Alvarez.

En un comunicado oficial, el club pidió a sus aficionados no creer en ninguna noticia relacionada con el Barcelona. Este sentimiento de hostilidad abierta indica que cualquier negociación oficial futura entre los clubes se llevará a cabo en un ambiente tóxico.

Lo curioso es que el FC Barcelona no es el único participando en la lucha por Julian Alvarez. Según los informes, el Real Madrid también presentó una oferta masiva de 150 millones de euros por el jugador, pero el Atlético también rechazó a su archirrival. Se dice que Alvarez ha sido el objetivo principal para el nuevo proyecto "galáctico" de Florentino Perez.

Por ahora, a pesar de sus dificultades financieras, el FC Barcelona espera convencer al Atlético con una oferta de 135 millones de euros. Sin embargo, la postura firme del club madrileño y su exigencia de 500 millones de euros reducen casi a cero la probabilidad de que este traspaso se concrete.