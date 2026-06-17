Primera decisión radical de Jurgen Klopp: el entrenador del RB Leipzig es destituido

El RB Leipzig, uno de los clubes líderes de la Bundesliga alemana, ha anunciado una decisión inesperada: el entrenador principal Ole Werner ha sido destituido de su cargo tras un año de gestión. Aunque el equipo logró una plaza en la Champions League en la temporada pasada, la directiva del club manifestó no estar satisfecha con el ritmo de progresión. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Este cambio se lleva a cabo dentro de la nueva estrategia de Jurgen Klopp, quien ha asumido la dirección de las operaciones de fútbol en el sistema Red Bull. Según informa Goal.com, junto a Ole Werner, sus asistentes Patrick Kolmann y Tom Sixon también dejan el equipo. El director deportivo del club, Marcel Schäfer, destacó que el equipo necesita un nuevo enfoque táctico y una nueva etapa de desarrollo.

Nuevo entrenador: regresa Martin Demichelis

La directiva del RB Leipzig no tardó mucho en buscar el reemplazo de Werner. Se espera que el argentino Martin Demichelis, exdefensa del Bayern Munich, sea nombrado nuevo entrenador principal del club. Según Sky Sport, el Leipzig está dispuesto a pagar una indemnización de 2,5 millones de euros para traer al especialista desde el club español Mallorca.

Martin Demichelis, de 45 años, no es ajeno al fútbol alemán. Jugó durante muchos años en el Bayern y posteriormente trabajó como entrenador en el sistema juvenil del club. Su exitosa trayectoria en River Plate y su visión del fútbol moderno atrajeron la atención de Jurgen Klopp y la directiva de Red Bull.

Actualmente, las negociaciones entre las partes han entrado en su fase final. Se espera que se firme un contrato con Demichelis hasta 2028. Este será el primer desafío serio en la Bundesliga para el especialista, ya que el RB Leipzig busca objetivos altos no solo en la liga alemana, sino también en el ámbito internacional.

Este nombramiento es visto como el inicio de grandes cambios en el sistema Red Bull. La nueva gestión liderada por Jurgen Klopp tiene como objetivo formar la identidad táctica propia del equipo para la temporada 2026-2027. Aunque la noticia sea inesperada para los aficionados del RB Leipzig, los expertos confían en que la llegada del técnico argentino aporte aire fresco al equipo.