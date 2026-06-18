Los primeros días de la Copa del Mundo 2026 han comenzado con resultados inesperados y debates intensos sobre las estrellas mundiales. En el encuentro entre Portugal y la RD Congo (1:1), correspondiente a la 1ª jornada del grupo K, el gigante europeo dejó escapar sorprendentemente la victoria. Mientras este resultado causó un gran impacto en el mundo del fútbol, las acciones del legendario delantero Cristiano Ronaldo se convirtieron en blanco de críticas de la prensa y los aficionados.

El capitán de 41 años, quien hizo historia como el primer jugador en disputar seis mundiales, comenzó el encuentro como titular y jugó hasta el pitido final. Sin embargo, en esta ocasión, el famoso goleador no pudo liderar a su equipo y fue señalado como el «peor jugador» del partido por varias publicaciones deportivas y analistas prestigiosos debido a su falta de impacto.

Roberto Martinez: «No juzgamos a Cristiano por su edad»

En la rueda de prensa posterior al partido, los periodistas plantearon preguntas delicadas al seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, sobre la condición física de Ronaldo y cuánta confianza tendría en él para los próximos encuentros. El experimentado técnico apoyó plenamente a su capitán:

— Cristiano jugó los 90 minutos completos hoy. Tenemos tiempo suficiente para recuperarnos; nuestro próximo partido no es en tres días, sino en seis. Por lo tanto, nuestro enfoque táctico general y nuestros planes no cambiarán. En esta etapa, nuestra prioridad principal es mantener la condición física de todos los jugadores en su punto máximo (pico). No evaluamos a Ronaldo por la edad de su pasaporte; para nosotros, su influencia general dentro del campo y en el vestuario, y su capacidad para motivar al equipo, son los criterios principales, destacó Martinez.

A través del siguiente calendario deportivo oficial y el análisis, puede conocer los próximos planes de la selección de Portugal y los detalles del histórico encuentro contra la selección de Uzbekistán:

Estado del próximo encuentro Hora de inicio del partido Objetivo de Portugal Situación para la selección de Uzbekistán • Partido: Portugal – Uzbekistán

• Competición: Mundial 2026, Grupo K, 2ª jornada

• Fecha: 23 de junio (martes) • Hora de Tashkent: 20:00



• ¡El mejor horario para los aficionados! • Compensar el fallo de la primera jornada.

• La respuesta de Ronaldo a las críticas. • La oportunidad más importante para salir del grupo.

• La tarea de detener a Ronaldo y su equipo.

¡El próximo enfrentamiento es contra la selección nacional de Uzbekistán!

De esta declaración se desprende que el técnico portugués planea incluir a Cristiano Ronaldo en el once titular para el duelo contra los pupilos de Fabio Cannavaro. Para nuestros representantes, que sufrieron una amarga derrota ante Colombia en la primera jornada, este partido se convertirá en una lucha de vida o muerte que decidirá su destino en el grupo. Es natural que los «leones de Europa», heridos en la primera ronda, intenten desquitarse con nosotros, pero la RD Congo demostró que es posible detenerlos.

El histórico y emocionante encuentro que millones de nuestros compatriotas esperan con ansias Portugal — Uzbekistán se llevará a cabo el 23 de junio del presente año. Para alegría de los amantes del fútbol, el inicio de este superchoque está programado exactamente a las 20:00 horas hora de Tashkent.

Nota final de los analistas deportivos de Zamin: El hecho de que Ronaldo esté bajo críticas y que Portugal haya perdido puntos en la primera jornada los convierte en un rival aún más peligroso para el segundo encuentro. Sin embargo, los pupilos de Fabio Cannavaro y nuestro defensa Abduqodir Husanov son capaces de neutralizar completamente a la leyenda de 41 años. La noche del 23 de junio, todo Uzbekistán estará pegado a las pantallas. ¡Deseamos grandes victorias a nuestros muchachos en este duelo histórico!

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