La selección nacional de Uzbekistán disputó su primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA contra Colombia.

En el minuto 60, Abbosbek Fayzullayev anotó el primer gol de la historia de Uzbekistán en los Mundiales.

Este gol ha quedado registrado como un acontecimiento fundamental en la historia del fútbol del país.

Colombia se adelantó inicialmente en el marcador gracias a los goles de Daniel Muñoz y Luis Díaz.

Aunque el preciso disparo de Fayzullayev redujo la diferencia, Jamington Campas marcó otro gol en los descuentos.

Como resultado, la selección de Uzbekistán cayó 1-3 ante Colombia en su primer encuentro de la fase de grupos del Mundial.

El gol histórico de Abbosbek Fayzullayev se puede ver en el siguiente video.