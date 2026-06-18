Nestor Lorenzo elogió a la selección de Uzbekistán

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Nestor Lorenzo elogió a la selección de Uzbekistán

Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 continúan intensamente al otro lado del océano. Tras el encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia (1:3) en la primera jornada del grupo K, los representantes de ambos bandos compartieron sus reflexiones en rueda de prensa sobre la dura lucha vivida en el campo. Aunque el duelo terminó con la victoria de los sudamericanos, el técnico rival reconoció especialmente la resistencia mostrada por nuestros representantes.

Nestor Lorenzo, director técnico de la selección nacional de Colombia, respondió a las preguntas de los periodistas y medios de comunicación tras el partido.

«En este Mundial no hay rivales fáciles»

El experimentado especialista, en una entrevista exclusiva con el servicio de prensa oficial de la FIFA, destacó que en el fútbol moderno ya no quedan equipos débiles, por lo que es necesario abordar a cualquier rival con seriedad y respeto. Según Lorenzo, la selección de Uzbekistán ha logrado un crecimiento enorme en la escena internacional en los últimos años y está mostrando un fútbol con contenido.

— Uzbekistán es un equipo muy ordenado, tácticamente bien organizado y estructurado. Tienen jugadores con una gran habilidad y un director técnico fuerte con experiencia internacional. Fuimos testigos claros de ello durante el juego. La selección de Uzbekistán sabe muy bien cómo jugar en el campo, cómo defender y cómo atacar, expresó el técnico colombiano con palabras afectuosas hacia nuestros representantes.

A través del siguiente resumen deportivo oficial y calendario, puede conocer detalladamente los planes de la siguiente jornada del grupo K y los futuros rivales de los equipos:

Resultado actual y situación

Siguiente paso de Colombia

Plan de la selección de Uzbekistán

Fecha y hora del encuentro

Marcador del partido: Uzbekistán 1:3 Colombia


Estado: Colombia lidera el grupo con 3 puntos.

Rival de la 2ª jornada: Selección de la RD Congo.


Objetivo: Asegurar el pase a los play-offs.

Rival de la 2ª jornada: Selección de Portugal.


Tarea: Obtener los primeros puntos.

Día: 23 de junio (martes)


Hora: 20:00 (hora de Tashkent)

Nos espera una batalla a vida o muerte contra Portugal

Cabe recordar que, tras esta victoria convincente, los pupilos de Nestor Lorenzo sumaron 3 puntos, tomando un claro liderazgo en el grupo K. Los sudamericanos se enfrentarán en la siguiente jornada al representante africano, la selección de la RD Congo.

Por su parte, los futbolistas de Uzbekistán, liderados por Fabio Cannavaro, deben olvidar el infortunio del debut y centrar toda su atención en el próximo superchoque. Nuestros representantes el 23 de junio se medirán ante la poderosa selección de Portugal, liderada por la leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo. Teniendo en cuenta que los portugueses también perdieron puntos al empatar con Congo en la primera jornada, el duelo de la 2ª jornada será sin duda intenso y sin concesiones para ambos equipos.

Nota final de los analistas deportivos de Zamin:

Tantas palabras afectuosas del entrenador rival hacia nuestra selección indican que nuestros chicos van por el camino correcto. A pesar de la derrota, la élite del fútbol mundial ha empezado a tomar en cuenta a Uzbekistán. Ahora la tarea es demostrar plenamente esa habilidad en el duelo contra Portugal y obtener los puntos históricos que nuestro pueblo anhela. ¡Adelante, «Lobos Blancos», creemos en ustedes!

¡Siga siempre en las páginas de Zamin las emociones más intensas del Mundial, las opiniones de los entrenadores y cada paso de nuestra selección nacional en el Mundial!

Néstor LorenzoUzbekistánColombiaFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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