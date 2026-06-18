Uzbekistán pierde la oportunidad ante Colombia en su debut en la Copa del Mundo

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Uzbekistán pierde la oportunidad ante Colombia en su debut en la Copa del Mundo

La selección nacional de Uzbekistán debutó por primera vez en la historia en la fase final de la Copa del Mundo. En la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, disputada en el legendario estadio Azteca de México, nuestros representantes se enfrentaron a la selección de Colombia y sufrieron una derrota por 1-3. Este partido es notable no solo por el resultado, sino también por su importancia histórica para el fútbol uzbeko. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Desde los primeros minutos del encuentro, la estrella del Bayern, Luis Diaz, se mostró como el líder indiscutible en el campo. El juego ofensivo de los colombianos dio frutos en el minuto 40. Tras un pase preciso de Luis Diaz, el defensa del Crystal Palace, Daniel Munoz, anotó con un movimiento acrobático en la portería de Otkir Yusupov. La primera parte terminó con una ligera ventaja para los sudamericanos.

Gol histórico de Abbosbek Fayzullaev

En la segunda parte, los pupilos de Fabio Cannavaro lograron recuperar el ritmo del juego. Los «Lobos Blancos», mostrando un juego ordenado y compacto, empataron el marcador en el minuto 60. Tras un balón enviado desde la banda, Abbosbek Fayzullaev anotó de cabeza, convirtiéndose en el autor del primer gol de Uzbekistán en la historia de los Mundiales. Este gol provocó una gran alegría entre los aficionados uzbekos en el estadio.

Sin embargo, la alegría duró poco. Cinco minutos después, Luis Diaz volvió a aparecer. Tras un error en el centro del campo, Gustavo Puerta pasó el balón a Diaz, cuyo potente disparo no pudo detener Otkir Yusupov. Cerca del final del encuentro, los colombianos volvieron a tener éxito, dejando el marcador final en 3-1. Luis Diaz fue elegido el mejor jugador del partido.

Después del partido, Luis Diaz no ocultó su emoción: «Estoy cumpliendo el sueño de mi infancia: jugar el Mundial con mi selección nacional. No hay nada más hermoso que marcar y dar una asistencia». El delantero del Bayern fue la figura principal en la victoria de su equipo.

El entrenador de la selección de Colombia, Nestor Lorenzo, elogió el juego de Uzbekistán. Según informa el medio ixbt.com, el técnico destacó que el rival estuvo muy bien organizado defensivamente y que fue difícil romper su defensa. Lorenzo instó a sus jugadores a seguir trabajando en la eficacia para aprovechar las oportunidades.

A pesar de la derrota, el debut de la selección de Uzbekistán está siendo valorado positivamente por los especialistas. Haber ofrecido una resistencia digna ante una Colombia con estrellas de nivel mundial puede servir como una buena base para sumar puntos en los próximos partidos.

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Nodirbek Razzokov
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