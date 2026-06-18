Luka Vuskovic, el talento del Tottenham: disciplina como Cristiano Ronaldo e interés del Bayern

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Luka Vuskovic, el talento del Tottenham: disciplina como Cristiano Ronaldo e interés del Bayern

El joven defensa Luka Vuskovic, fichado por el club londinense Tottenham, sigue captando la atención del fútbol europeo. Tras una exitosa cesión en el club alemán Hamburgo, se dice que el futuro del croata de 19 años es brillante y que su estilo de juego posee características propias de las leyendas del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El exentrenador del Union Berlin, Nenad Bjelica, valoró muy positivamente el talento del joven defensa, comparándolo con uno de los mejores delanteros del mundo, Cristiano Ronaldo. Según Bjelica, a Vuskovic y a la estrella portuguesa los une no solo la condición física, sino también su actitud profesional hacia el fútbol.

Laboriosidad como la de Ronaldo

En una entrevista con Sport Bild, Bjelica destacó la preparación mental de Vuskovic. "Su audacia en el campo, su frialdad con el balón y su determinación en las disputas me asombran. Tiene la cualidad que llevó a Cristiano Ronaldo a la cima: vivir el fútbol las 24 horas del día", señaló el especialista.

Según los informes, Luka Vuskovic debutó en la primera división de Croacia a los 16 años, destacando desde entonces por su alta capacidad de concentración. A pesar de ser defensa, su hambre de victoria y su trabajo personal han llamado la atención de muchos scouts.

El Bayern y los planes futuros

Actualmente con contrato con el Tottenham hasta 2030, el futbolista regresará pronto a la disposición del club londinense. Sin embargo, Nenad Bjelica lo ve en el futuro vistiendo la camiseta del Bayern Munich. Según sus palabras, Vuskovic ya ha alcanzado el nivel para jugar en los clubes más grandes del mundo.

Según Goal.com, Vuskovic participa actualmente en el mundial juvenil con la selección de Croacia. No hay duda de que este torneo aumentará su valor en el mercado de transferencias y el interés de otros equipos líderes de Europa.

Para la directiva del Tottenham, esto será una prueba seria. Por un lado, el equipo desea mantener a una futura estrella; por otro, podría verse obligado a considerar ofertas lucrativas de la Premier League y otras ligas. Por ahora, los londinenses planean preparar al jugador para el primer equipo.

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