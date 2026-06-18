Neymar se perderá el partido de Brasil contra Haití

El líder y máximo goleador histórico de la selección brasileña, Neymar, no participará en el encuentro contra Haití correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Según un comunicado oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el delantero no viajará con el equipo a Filadelfia. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El astro del fútbol, de 34 años, se encuentra en la fase final de su proceso de recuperación tras una lesión. Para no poner en riesgo su salud, el cuerpo médico y técnico decidió separarlo del grupo principal y asignarle un plan de entrenamiento especial. Según Goal.com, Neymar permanecerá en la base de Nueva Jersey para optimizar su estado físico.

Proceso de recuperación y plan del entrenador

Inicialmente, el entrenador Carlo Ancelotti había planeado que Neymar estuviera con el equipo y participara en los viajes. Esto se consideraba necesario para mantener el ambiente grupal y que el jugador se adaptara gradualmente a los entrenamientos colectivos. Sin embargo, el departamento médico concluyó que sería más eficaz continuar la recuperación en instalaciones fijas con equipo especializado.

Neymar realizó ejercicios breves en el campo el martes y participó en entrenamientos de coordinación el miércoles. No obstante, las cargas de trabajo que recibe están siendo controladas a un nivel mucho menor que las de los demás jugadores. Representantes de la CBF enfatizan que la seguridad del jugador y estar listo para las etapas decisivas del torneo son la prioridad.

Próximos partidos y perspectivas

Después del partido contra Haití, la selección de Brasil enfrentará a Escocia el 24 de junio en su último encuentro de grupo. La participación de Neymar en este duelo también es una gran incógnita. Carlo Ancelotti aplica una política de cautela, buscando que el delantero esté totalmente recuperado para la fase de eliminatorias.

Si la reacción del jugador a los entrenamientos técnicos y tácticos es positiva, podría jugar algunos minutos en el último partido de grupo. De lo contrario, es muy probable que los aficionados brasileños vean a su ídolo recién a partir de los cuartos de final. Por ahora, el equipo intentará ganar sin Neymar ante Haití para asegurar prematuramente su pase a la siguiente ronda.