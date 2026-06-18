En vísperas de un gran torneo de fútbol organizado en Estados Unidos, la ciudad de Kansas City se ha llenado de miles de fervientes seguidores de la selección argentina. Los aficionados que llegaron para apoyar a Lionel Messi y sus compañeros han convertido la ciudad en un verdadero centro de fiesta, organizando un «banderazo» y celebraciones día y noche. Así lo informa Goal.com, en su noticia.

Según informa Goal.com, los aficionados que visitan desde Argentina no muestran interés ni siquiera en la cultura local ni en otros deportes. Por ejemplo, uno de los líderes del grupo de seguidores respondió a la propuesta de asistir a un juego de béisbol local: «¿Béisbol? ¿Para qué quiero eso? ¡Tengo el fútbol!». Esta situación demuestra una vez más la altísima lealtad de los argentinos hacia su selección.

El factor Lionel Messi y las costosas entradas

La razón principal de este flujo de aficionados es Lionel Messi. Para muchos, este podría ser el último gran torneo del campeón del mundo, por lo que los seguidores están dispuestos a cualquier gasto. Aunque el precio de las entradas para ver los partidos en el estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium) ha subido hasta varios miles de dólares, esto no detiene a los fans.

Incluso aquellos que no pudieron comprar entradas acuden a la ciudad simplemente para estar cerca de su equipo favorito, creando un ambiente único con tambores y banderas. Cada paso de la selección argentina es venerado por los aficionados como un ritual religioso, lo que aumenta aún más el prestigio general del torneo.

Kansas City en el centro, no Miami

Normalmente, en EE. UU., cuando se habla de fútbol y de Lionel Messi, la mayoría piensa en la ciudad de Miami. Sin embargo, esta vez Kansas City, considerada el corazón de América, se ha convertido en un verdadero epicentro del fútbol. Los himnos y canciones argentinas que resuenan en las calles de la ciudad han sido una novedad para los residentes locales.

Para los aficionados, esto no es solo una competición deportiva, sino el sentido de sus vidas. Teniendo en cuenta que es improbable que Lionel Messi vuelva a pisar el campo en 2030 a los 42 años, cada minuto de este torneo es más valioso que el oro para los seguidores. La Albiceleste actúa bajo esta inmensa presión y amor infinito en su camino a defender el título.