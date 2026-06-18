Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana llega a un acuerdo con el Gotham FC

Una de las estrellas más brillantes del fútbol femenino, la delantera australiana Sam Kerr, está cerca de continuar su carrera en América del Norte. Tras despedirse del Chelsea de Londres, la experimentada futbolista ha llegado a un acuerdo para fichar por el Gotham FC, equipo de la National Women's Soccer League (NWSL) de EE. UU. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, después de seis años de éxito, Kerr deja Inglaterra para regresar a una liga que conoce bien. La capitana de la selección australiana no solo ganó numerosos trofeos con el Chelsea, sino que también logró establecer nuevos estándares en el fútbol femenino.

La época dorada con las londinenses

Sam Kerr se convirtió en una verdadera leyenda durante sus seis temporadas en el Chelsea. Ganó cinco veces la Superliga inglesa y seis copas nacionales. Además, fue premiada dos veces con la «Bota de Oro» como máxima goleadora del campeonato.

Su último partido con el club londinense también tuvo un significado simbólico. En el encuentro contra el Manchester United, Kerr anotó el único gol, brindando la victoria por 1-0 a su equipo. En total, logró marcar 116 goles vistiendo la camiseta de las «Blues».

La máxima goleadora de la historia de la NWSL

Lo curioso es que, aunque Sam Kerr no juega en EE. UU. desde 2019, sigue siendo la máxima goleadora histórica de la NWSL. Cuenta con 77 goles anotados en partidos de temporada regular. Kerr ha jugado a lo largo de su carrera en el Western New York Flash, Chicago Red Stars y Sky Blue FC (actual Gotham FC).

El regreso de Kerr al Gotham FC tiene una importancia estratégica. Fue precisamente en este club (entonces llamado Sky Blue FC) donde en 2017 ganó los títulos de Jugadora Más Valiosa (MVP) y máxima goleadora de la liga. En aquel entonces, sorprendió a todos anotando 17 goles en 22 partidos.

Sin embargo, existen algunas limitaciones técnicas relacionadas con el regreso de la futbolista de 32 años. Se informa que Kerr no podrá beneficiarse de las ventajas de la regla de «Jugadora de Alto Impacto» (High Impact Player) de la liga. Esto se debe a su reciente lesión grave, específicamente problemas con los ligamentos cruzados anteriores (LCA).

A pesar de ello, se espera que la experiencia y el olfato goleador de Sam Kerr lleven al Gotham FC a un nuevo nivel. Su traspaso no solo beneficiará al club, sino que elevará el prestigio del fútbol femenino estadounidense.