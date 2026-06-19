¿Debe Cristiano Ronaldo dejar la selección de Portugal? Boateng opina tajantemente

Tras los primeros partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2026 de la selección de Portugal, los debates en torno al capitán y legendario delantero Cristiano Ronaldo han vuelto a intensificarse. Después del empate 1-1 contra la RD Congo, muchos expertos señalan que ha llegado el momento de reconsiderar el lugar de la estrella de 41 años en el once inicial. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El exinternacional ghanés, que jugó en el Milan y el FC Barcelona, Kevin-Prince Boateng, afirmó abiertamente en una entrevista con SBS Sport que la situación actual de Ronaldo está afectando negativamente el juego del equipo. Para Boateng, el delantero del Al-Nassr debería ceder su lugar a jugadores más jóvenes por el bien colectivo y aceptar el rol de suplente.

Presión táctica y juego en equipo

Según Boateng, cuando Cristiano Ronaldo está en el campo, los demás miembros de la selección portuguesa no se sienten libres. Según Goal.com, el exfutbolista explicó que la presencia de Ronaldo crea una especie de «fuerza de atracción» táctica, lo que hace que sus compañeros se sientan obligados a pasarle el balón en cualquier situación.

«Para ser sincero, si Ronaldo fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado para dejar brillar a los jóvenes. Portugal se convertiría en un equipo que juega mejor sin él. Cuando está en el centro del campo, la presión es muy alta porque todos quieren pasarle el balón», dijo Boateng en su entrevista.

Estas críticas no son nuevas. En la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, Portugal mostró su mejor juego precisamente en el partido contra Suiza, cuando Ronaldo permaneció en el banquillo. En aquel momento, se observó un aumento significativo en la agresividad ofensiva y la movilidad del equipo.

Un nuevo rol: decidir el partido desde el banquillo

Kevin-Prince Boateng destacó que respeta los logros de Ronaldo, pero que es necesario reconocer la realidad ligada a la edad. En su opinión, sería más beneficioso para el equipo que Roberto Martinez utilice a su capitán principalmente en la fase final del encuentro.

«Si Portugal quiere llegar lejos en el torneo, creo que Ronaldo debe dar un paso al costado. Debe permitir que otros jueguen, entrar en los últimos 15-20 minutos y aportar el resultado gracias a su experiencia. Ya no es el Ronaldo de antes», añadió el experto.

Por ahora, el seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, sigue apoyando plenamente a Ronaldo en este asunto. Sin embargo, a medida que se acerque el próximo mundial en América del Norte, es seguro que aumentarán las dudas sobre la condición física del delantero de 41 años y su aporte al juego colectivo.