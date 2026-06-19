Los encuentros de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en los campos de América del Norte captan la atención de todo el mundo. La participación histórica de nuestra selección nacional en este prestigioso torneo es altamente reconocida no solo por nuestros compatriotas, sino también por la comunidad futbolística internacional. En particular, los principales medios de comunicación internacionales que cubren el evento en vivo han difundido la sincera y praising felicitación del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, dirigida al fútbol uzbeko.

El máximo dirigente del fútbol mundial destacó con especial respeto, a través de su página oficial en redes sociales, los primeros pasos de la selección de Uzbekistán en el foro futbolístico más grande del planeta.

En su página oficial de Instagram, Gianni Infantino comentó el partido de debut de nuestra selección con las siguientes palabras cálidas e inspiradoras :

«Cada Copa del Mundo crea sus propias historias nuevas y únicas. Ahora, en suelo mexicano, Uzbekistán comienza a escribir una página gloriosa de su historia del fútbol. Este es un momento inolvidable, soñado y esperado con ansias por millones de personas durante generaciones en su país. Enfrentar valientemente a un equipo tan fuerte como Colombia en la apertura de este prestigioso Mundial y, además, marcar el primer gol oficial de Uzbekistán en la historia de la fase final de las Copas del Mundo, todo esto es el logro común de cada jugador entregado, del talentoso entrenador y de todos los aficionados que creyeron sinceramente en la llegada de este día. Disfruten cada instante, cada segundo de este viaje histórico».

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán disputó su primer partido de Copa del Mundo en el hermoso país de México. El primer encuentro del grupo K, celebrado en el legendario y majestuoso estadio Azteca en la Ciudad de México, considerado el verdadero templo del fútbol mundial, terminó con una derrota por 1-3 de los «Lobos Blancos» liderados por Fabio Cannavaro. A pesar de ello, el fútbol valiente y coherente mostrado por nuestros representantes fue altamente elogiado por la dirección de la FIFA.

Conclusión final de los comentaristas deportivos de Zamin : Este alto reconocimiento y las sinceras palabras expresadas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, demuestran claramente que Uzbekistán está ganando su lugar en el mapa mundial del fútbol. La derrota en el primer partido no quebrantará a nuestros jóvenes; al contrario, este apoyo a nivel internacional les dará fuerza y motivación adicional para los próximos partidos decisivos contra las selecciones de Portugal y la RD Congo. ¡La historia continúa escribiéndose, confiamos en nuestros jugadores hasta el final!

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