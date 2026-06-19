Tottenham refuerza su defensa: Jan Paul van Hecke transferido por 52 millones de libras

El club londinense del Tottenham ha realizado su siguiente gran adquisición del mercado de verano. El club anunció oficialmente la firma del defensa central del Brighton, Jan Paul van Hecke, integrante de la Premier League inglesa. Se espera que este traspaso sea un paso importante para fortalecer la línea defensiva del club londinense. Así lo informa Goal.com.

Según informa Goal.com, el Tottenham ha invertido 52 millones de libras esterlinas (aproximadamente 69 millones de dólares) por el futbolista neerlandés. El defensa de 26 años firmó un contrato a largo plazo con el club. Van Hecke se convierte en el tercer traspaso importante que se une a las filas del Tottenham esta temporada. Anteriormente, el equipo había incorporado a Marcos Senesi y Andy Robertson como agentes libres.

De Zerbi y van Hecke: Reencuentro para una nueva colaboración

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, desempeñó un papel fundamental en la realización de este traspaso. El técnico italiano trabajó con van Hecke durante su etapa en el Brighton y conoce muy bien sus capacidades. La cálida relación entre el entrenador y el futbolista se considera uno de los factores que llevaron al defensa neerlandés a elegir el club londinense.

"Es un gran honor para mí convertirme en miembro de un club tan grande como el Tottenham. Es la realización de un verdadero sueño. Tengo una relación sólida con el entrenador y estoy ansioso por trabajar con él nuevamente. Además, mi compañero de selección, Micky van de Ven, también expresó opiniones muy positivas sobre el club", destacó el futbolista en una entrevista para el sitio oficial del club.

El director deportivo del club, Johan Lange, también señaló que este traspaso no fue casualidad, ya que el jugador había estado bajo la observación de los scouts durante mucho tiempo. Según Lange, van Hecke encaja en los planes a largo plazo del equipo no solo por su habilidad técnica, sino también por su carácter profesional y madurez.

Estadísticas y confianza del entrenador

La temporada pasada, Jan Paul van Hecke disputó 40 partidos en todas las competiciones con el Brighton, anotando 3 goles y dando 3 asistencias. Estas son cifras bastante altas para un defensa central. Se ha ganado la reputación de ser uno de los defensores más confiables de la Premier League gracias a su estado físico y su capacidad de manejo de balón.

Roberto De Zerbi está convencido de que el papel de van Hecke será insustituible en su sistema de juego ofensivo y amplio. En opinión del entrenador, la audacia del futbolista en la salida de balón y su capacidad de lectura del campo encajan perfectamente con el nuevo estilo del Tottenham. Actualmente, el jugador participa en la Copa del Mundo con la selección de Países Bajos, pero pronto se incorporará a su nuevo equipo.