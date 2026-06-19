Abduqodir Husanov se interesa por el estado del operador lesionado en el partido Uzbekistán — Colombia

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Abduqodir Husanov se interesa por el estado del operador lesionado en el partido Uzbekistán — Colombia

La selección de Uzbekistán disputó ayer su primer encuentro de la Copa del Mundo de la FIFA contra Colombia. Durante el partido, nuestro defensa Abduqodir Husanov chocó con un operador de transmisión que trabajaba a pie de campo durante una disputa por el balón.

Tras el incidente, se interesaron por la salud y el estado general del operador. Además, se le entregó una camiseta especial firmada por Abduqodir Husanov. El defensa uzbeko envió sus sinceros deseos de pronta recuperación al operador.

Cabe recordar que el encuentro entre Uzbekistán y Colombia terminó con la victoria de la selección de Colombia por 1-3.

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