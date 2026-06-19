La leyenda del fútbol inglés y excentrocampista del Manchester United, Paul Scholes, ha expresado una opinión tajante sobre el delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. Según él, el delantero de 41 años está afectando negativamente el juego colectivo del equipo y creando una situación difícil para el entrenador Roberto Martinez. Así lo informa Goal.com .

En la primera jornada de la Copa del Mundo, la selección de Portugal empató (1:1) contra la RD Congo. En este encuentro, Cristiano Ronaldo no logró destacar por su eficacia. Según Goal.com, al analizar esta situación, Scholes subrayó que el factor de la edad es determinante en el fútbol moderno. Según sus palabras, a los 41 años, lo más lógico sería jugar únicamente como portero.

Competencia y presión psicológica

Scholes señaló que el estado de ánimo de Cristiano Ronaldo no solo se ve afectado por su propio juego, sino también por los resultados de su eterno rival Lionel Messi y la joven estrella Kylian Mbappé. Lionel Messi anotó un hat-trick contra Argelia en el primer partido del torneo, mientras que Kylian Mbappé logró marcar un doblete.

"Cristiano está muy enfadado porque Lionel Messi hizo un hat-trick y Kylian Mbappé marcó dos goles. Está claro que esto lo está consumiendo. Siento lástima por Roberto Martinez; intenta suavizar la situación diciendo que tiene al mejor goleador del mundo, pero por dentro sabe que esto está perjudicando al equipo", afirma Scholes.

Problemas tácticos y soluciones

A pesar de contar con muchos jugadores talentosos en la plantilla de Portugal, la presencia de Cristiano Ronaldo en el centro del ataque reduce la velocidad de transición del equipo. Para Scholes, en el fútbol moderno, un delantero debe estar en movimiento constante y presionar a los defensores.

Paul Scholes también dio su sugerencia sobre cómo aprovechar al veterano delantero: "Ronaldo puede marcar goles en un equipo que domine la posesión, pero sus movimientos son un problema en los contraataques rápidos. Portugal tiene otros delanteros fantásticos que necesitan a alguien que pueda correr. En mi opinión, Cristiano solo debería entrar en los últimos 15 minutos".

Actualmente, la selección de Portugal y su cuerpo técnico están bajo fuertes críticas. El tiempo dirá si Roberto Martinez realizará cambios en la alineación en los próximos partidos o si seguirá confiando en el cinco veces ganador del Balón de Oro. Para los aficionados al fútbol uzbekos, este conflicto y el duelo virtual entre las dos leyendas siempre están en el centro de atención.