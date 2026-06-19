El Inter renueva contrato con Cristian Chivu: el técnico rumano se queda hasta 2028

El Inter de Milán ha anunciado oficialmente la continuación de su colaboración con el entrenador Cristian Chivu. El técnico rumano, que logró éxitos masivos en su temporada de debut, permanecerá en San Siro hasta 2028. Esta decisión es vista por la directiva del club como una muestra de total confianza en los resultados obtenidos por el entrenador en poco tiempo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Cristian Chivu registró resultados superiores a lo esperado la temporada pasada. Bajo su mando, los Nerazzurri conquistaron el campeonato de la Serie A y la Copa de Italia, logrando el «doblete dorado». El entrenador, que pasó del equipo juvenil (Primavera) al primer equipo en junio de 2025, fue fundamental para ganar el 21º Scudetto y la 10ª Copa nacional del club.

Resultados históricos y nuevos récords

La temporada de debut de Chivu no solo fue memorable por los trofeos, sino también por récords históricos. En 58 partidos, convirtió al equipo en una fuerza dominante. Como resultado, fue nombrado el mejor entrenador de la temporada por la Lega Calcio Serie A. Este reconocimiento demuestra que Chivu es uno de los técnicos más talentosos y prometedores de Europa.

Asimismo, el técnico rumano se ha unido a la élite de entrenadores en la historia del Inter. Se convirtió en el quinto entrenador en ganar el campeonato en su primer año en el club, siguiendo los pasos de Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi y el legendario Jose Mourinho. Lo más importante es que Chivu es la única persona en la historia del club en ganar liga y copa en el mismo año, tanto como jugador como entrenador.

La filosofía Interismo y el espíritu de equipo

Más allá de los resultados en el campo, Chivu se ganó el cariño de la afición y la directiva por su lealtad a los valores del club. Al iniciar su labor, estableció el «orgullo, la lealtad y el Interismo» (el espíritu propio del club) como principios básicos. Esta filosofía ayudó a crear un ambiente saludable en el vestuario y a unir a los jugadores bajo un mismo objetivo.

La humildad del entrenador también merece un reconocimiento especial. Durante las celebraciones de la Copa de Italia y la Serie A, no se apresuró a levantar el trofeo primero. Al contrario, prefirió que los jugadores fueran el centro de atención. Solo por insistencia de Lautaro Martinez y otros líderes del equipo, aceptó sostener la copa. Este enfoque fortaleció aún más la unidad del grupo.

El nuevo contrato garantiza estabilidad a largo plazo para el club. Ahora, la directiva del Inter aspira, junto a Chivu, a triunfar no solo en Italia, sino también en el escenario europeo, especialmente en la Champions League. El proceso de refuerzo de la plantilla y la promoción de jóvenes talentos al primer equipo continuará bajo la supervisión de Chivu.