Para los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA), el último mes del verano comienza con noticias extremadamente emocionantes y candentes. El 1 de agosto, Belgrado, la capital de Serbia, albergará el próximo y prestigioso torneo « UFC Belgrade ». En esta esperada velada deportiva, una de las estrellas más brillantes del MMA uzbeko, nuestro compatriota Bogdan Guskov (18-3-1), conocido por sus golpes potentes y sus nocauts, subirá al octágono.

En el marco de esta competición, nuestro representante se enfrentará en la categoría de semipesados al ex campeón de la UFC, el experimentado y peligroso luchador polaco Jan Błachowicz, para saldar una cuenta pendiente.

Cuentas pendientes en el octágono: los detalles memorables de « UFC 323 »

No es la primera vez que estos dos talentosos deportistas se enfrentan. Los aficionados al deporte recordarán bien que el primer choque intenso entre Guskov y Błachowicz tuvo lugar el 6 de diciembre de 2025 en el torneo « UFC 323 » organizado en Estados Unidos.

En aquella ocasión, tras una lucha implacable y equilibrada durante tres asaltos, el resultado fue un empate por decisión de los jueces. Aunque ambos deportistas demostraron toda su fuerza, el verdadero ganador en el octágono quedó sin definir. Ahora, unos meses después, tendrán la oportunidad de poner el punto final a esta disputa en suelo serbio.

Actualmente, el récord profesional de Bogdan Guskov es de 18 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Esta próxima revancha es una base fundamental para que nuestro compatriota ascienda en el ranking de la UFC y dé un paso firme hacia el cinturón de campeón.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Este combate en Belgrado será sin duda una de las revanchas más impactantes del año. Nuestros aficionados creen sinceramente que Bogdan, habiendo sacado las conclusiones correctas del primer combate, podrá derrotar a Błachowicz antes del límite esta vez. Deseamos un gran éxito y una victoria brillante a nuestro compatriota contra el experimentado rival polaco. ¡Adelante, Bogdan!

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