La Copa del Mundo 2026 de fútbol, que se desarrolla intensamente en los campos de Norteamérica, continúa cautivando al mundo con sus encuentros vibrantes y dramáticos. La segunda jornada del Grupo A presentó un duelo central. México y Corea del Sur, ambos con tres puntos tras ganar su primer encuentro, se midieron entre sí. En este intenso choque en Zapopan, los anfitriones lograron una victoria mínima, asegurando el primer lugar del grupo y resolviendo positivamente su pase a los play-offs.

El gol de oro de Romo y la sólida defensa de los anfitriones

El encuentro comenzó con acciones ofensivas cautelosas pero de alta velocidad por parte de ambos equipos. Aunque el marcador se mantuvo sin cambios en la primera mitad, fuimos testigos de una verdadera batalla táctica. El inicio de la segunda parte fue favorable para la afición local. Al minuto 50, Romo, talentoso representante mexicano, apuntó con precisión a la portería rival, abriendo el marcador y adelantando a su equipo — 1:0.

A pesar de los esfuerzos de los fuertes representantes de Asia, liderados por Son Heung-min y Lee Kang-in para restablecer el equilibrio, la sólida línea defensiva de México y las seguras intervenciones del portero Ranxel no les dieron oportunidad. Así, el encuentro terminó con una victoria pequeña pero sumamente importante para los mexicanos.

Situación del grupo: México camino a los cuartos de final

Tras este éxito crucial, la selección de México alcanzó los 6 puntos y aseguró el primer lugar del Grupo A, obteniendo el pase a la siguiente fase. Corea del Sur se mantiene provisionalmente en segundo lugar con 3 puntos. Cabe recordar que en el otro duelo del grupo, las selecciones de República Checa y Sudáfrica empataron 1:1, repartiéndose un punto. El nombre del segundo equipo clasificado se definirá en la última jornada.

Acta del partido y alineaciones:

México: Ranxel, Sánchez, Álvarez, Vázquez, Gallardo, Romo (Vargas, 71), Lira, Gutiérrez (Pineda, 71), Alvarado (Reyes, 80), Quiñones (Valera, 84), R. Jiménez (S. Jiménez, 80).

Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Lee Heun-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seul Yung Wu (Yang Hyun Jun, 71), Hwang In-beom, Shin Ho Bek (Cho Hyo Sun, 77), Kim Moon-hwan (Eom Ji Sung, 71), Lee Kang In, Lee Jae Sung (Hwang Hee Chan, 57), Son Heung Min (Oh Hyeon Gyu, 57).

Amonestaciones: Lee Kang In (4), Shin Ho Bek (58).

Gol: Romo (50).

Conclusión final de los comentaristas de Zamin Sport: La selección de México mostró un fútbol muy ordenado y seguro en casa, ganando merecidamente el grupo. Aunque Corea del Sur sufrió la derrota, sigue teniendo la mejor oportunidad para avanzar a la siguiente fase. En la última jornada, los asiáticos enfrentarán un verdadero duelo de vida o muerte contra Sudáfrica. ¡La lucha se vuelve más interesante!

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