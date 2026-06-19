Igor Ledyakhov, famoso exfutbolista y experto, triple campeón de Rusia con el Spartak Moscú, expresó sus opiniones sobre la fuerza y el potencial actuales de la selección nacional de Uzbekistán tras su debut en la fase de grupos del Mundial 2026.

Aunque nuestros representantes cayeron 1-3 ante Colombia en la primera jornada, el especialista ruso valoró positivamente el logro histórico del equipo.

El duelo contra Colombia y un debut histórico

Según Igor Ledyakhov, a pesar de la derrota en el primer encuentro del Mundial, la selección de Uzbekistán merece un gran respeto.

Igor Ledyakhov sobre la participación de Uzbekistán en el Mundial : « Para Uzbekistán, el simple hecho de llegar a la fase final del Mundial 2026 ya es un logro inmenso. Es cierto que en el primer partido contra Colombia no se vieron muy convincentes en el campo. Pero aun así, hay que respetar a Uzbekistán, ya que participan en el Mundial por primera vez en su historia ».

Uzbekistán y Rusia: ¿Quién es más fuerte ahora?

A la pregunta más debatida actualmente entre los aficionados al fútbol: «¿Es Uzbekistán hoy más fuerte que la selección de Rusia?», Ledyakhov respondió con calma y objetividad :

El equilibrio de fuerzas : En opinión del experto, el nivel de ambas selecciones es actualmente muy similar.

El crecimiento en Uzbekistán : El fútbol se está desarrollando de manera sistemática en Uzbekistán, y los jugadores locales están ganando experiencia participando activamente en competiciones prestigiosas de Europa.

El problema de Rusia : El fútbol ruso, debido al aislamiento internacional actual, se ha quedado sin la posibilidad de evaluar de manera objetiva y precisa cuál es su nivel real.

Estrellas en el centro de atención: Shomurodov y Fayzullaev

Al hablar de las estrellas del fútbol uzbeko bien conocidas por los aficionados rusos, Ledyakhov reconoció su alto nivel, pero recordó que en Rusia también hay jugadores capaces de competir contra ellos :

Eldor Shomurodov — defendió con éxito los colores del Rostov en la Premier League rusa y ahora lidera la selección nacional como capitán.

Abbosbek Fayzullaev — un talento que dejó una gran impresión en el fútbol ruso gracias a sus brillantes actuaciones en el CSKA Moscú.

« Nosotros también tenemos suficientes jóvenes talentosos, pero el problema principal es que, en las condiciones actuales, no podemos ver su nivel real en el escenario internacional », añadió el experto.

Próximamente: el superpartido contra Portugal

En el marco de la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Uzbekistán se enfrenta a un duelo sumamente serio e importante contra uno de los gigantes del fútbol mundial: Portugal. Sacando conclusiones de los errores cometidos contra Colombia, nuestros representantes saltarán al campo para intentar sumar sus primeros puntos. ¡Deseamos mucha suerte a los pupilos de Fabio Cannavaro en este intenso encuentro!