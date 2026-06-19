Abbosbek Fayzullayev es el jugador más rápido del Mundial

El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, ha sido reconocido como el jugador que alcanzó la velocidad más alta en la primera jornada de la Copa del Mundo 2026.

Según los datos de la plataforma SofaScore, el jugador de 22 años alcanzó una velocidad de 36 km/h durante el encuentro. Este resultado fue el más alto entre todos los jugadores que saltaron al campo en la primera jornada.

En el ranking, Josip Stanišić de Croacia quedó detrás de Fayzullayev, con una velocidad máxima de 35,9 km/h. El marfileño Wilfrid Singo ocupó el tercer lugar con 35,8 km/h.

Asimismo, el alemán Nathaniel Braun y el argelino Rafik Belghali registraron 35,7 km/h, mientras que el inglés Nico O'Reilly alcanzó los 35,6 km/h.

Esta marca de Abbosbek demuestra una vez más su excelente preparación física, su velocidad y su capacidad para presionar la defensa rival por las bandas.

En su primer partido del Mundial, Fayzullayev anotó un gol contra Colombia, convirtiéndose en el autor del primer gol de la historia de la selección de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

Un gol histórico y la velocidad más alta del torneo: todo esto indica que el joven futbolista está demostrando su potencial en el gran escenario. Su rendimiento podría aumentar el interés de los principales clubes europeos.

Los aficionados uzbekos esperan que Fayzullayev siga mostrando un juego rápido, audaz y eficaz en los próximos encuentros.