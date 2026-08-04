Ozon prueba una inteligencia artificial para ayudar en las compras

El popular marketplace Ozon ha comenzado a probar un nuevo asistente basado en inteligencia artificial, diseñado para facilitar considerablemente las compras de sus usuarios. Según la información difundida por la agencia TASS, esta función está activada por ahora para un número limitado de usuarios y está dirigida principalmente a compradores que aún no han decidido por completo qué comprar. Ixbt.com informa de ello.

Actualmente, la enorme variedad de productos y el amplio surtido de las tiendas en línea suelen dificultar el proceso de elección. El asistente basado en inteligencia artificial que Ozon está implementando busca resolver precisamente este problema y ayudar a los compradores a seleccionar los productos más adecuados mediante un enfoque personalizado.

Cómo funciona la inteligencia artificial

Según TASS, el nuevo asistente virtual funciona con una base de datos no personalizada de la plataforma Ozon. Para generar recomendaciones precisas, el sistema analiza en profundidad las consultas de búsqueda del usuario, su historial de compras, las reseñas publicadas y los precios actuales de los productos.

El proceso para utilizar esta nueva función es muy sencillo: basta con cambiar al modo especial de inteligencia artificial. A continuación, aparece en pantalla una ventana de chat específica en la que el asistente virtual entabla una conversación con el comprador y le formula varias preguntas aclaratorias.

Ventajas y criterios de selección

Durante la conversación, la inteligencia artificial уточняет aspectos importantes como el presupuesto del comprador, las características deseadas del producto o la finalidad del artículo. A partir de las respuestas del usuario, se crea una lista con las opciones más adecuadas.

Las tecnologías modernas tienen en cuenta no solo el precio de los productos, sino también los plazos de entrega, la valoración general de los usuarios y las reseñas reales dejadas por otros compradores. Esto hace que el proceso de decisión final sea más fiable y rápido.

Según los expertos, la introducción de este tipo de asistentes inteligentes elevará la experiencia de los compradores del comercio electrónico a un nuevo nivel. La función, que por ahora opera en modo de prueba, podría estar disponible próximamente para todos los usuarios.