El calor récord acaba con la vida de tres leonas en un zoológico

En la capital de Japón, Tokio, en el zoológico de Tama,tres leonas murieron debido al calor extremo. La ola de calor récord que azota el país supone una grave amenaza no solo para las personas, sino también para los animales. Así lo informó la BBC .

Según la administración del zoológico, tres leonas de entre 3 y 15 años murieron en el transcurso de una semana. Los primeros exámenes veterinarios mostraron una grave deshidratación y el fallo simultáneo de varios órganos. Los especialistas señalan las altas temperaturas como la principal causa de esta situación.

Miwa Kosaka, representante del zoológico de Tama, destacó que nunca antes se había producido un caso así.

«Es el primer incidente de este tipo para nosotros. El verano pasado también hizo calor, pero no sufrimos una pérdida así entre nuestros leones», declaró.

Según se informó, Mugi, una leona de 3 años, se negó a comer el 19 de julio. Al día siguiente ya no podía mantenerse en pie. Los empleados intentaron salvarla enfriándola y administrándole líquidos, vitaminas y medicamentos. Sin embargo, la leona murió el 28 de julio. Posteriormente, Ichigo, de 11 años, murió el 31 de julio, y Luena, de 15 años, el 3 de agosto.

Actualmente, se informa de que otros tres leones —dos machos y una hembra— se encuentran en estado grave. No pueden desplazarse por sí solos y reciben tratamiento bajo supervisión veterinaria constante. Al mismo tiempo, el estado de otros cuatro leones está mejorando, mientras que no se ha observado ningún problema en otros seis.

El zoológico ha puesto en marcha sistemas especiales de refrigeración para proteger a los animales. Los leones están siendo trasladados a zonas equipadas con aires acondicionados portátiles y ventiladores industriales.