Las estrellas del fútbol Neymar y Messi ayudaron a las víctimas del potente terremoto en Venezuela

El futbolista brasileño Neymar donó 250.000 dólares para ayudar a las víctimas de dos potentes terremotos en Venezuela. Se informó que los fondos se destinarán a proporcionar alimentos, agua potable, medicamentos y refugios temporales. El jugador expresó en redes sociales que está junto al pueblo venezolano.

de Lionel Messi Su esposa, Antonela Roccuzzo, también promovió una iniciativa benéfica internacional para apoyar a las víctimas. Instó a sus seguidores a donar al fondo de ayuda.

Los fondos recaudados por la campaña superaron los 5 millones de dólares a finales de junio. No se trata de una donación personal de la familia Messi, sino de una suma reunida gracias a las aportaciones de muchas personas.