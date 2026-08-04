La aplicación Telegram fue retirada temporalmente de la App Store y luego restituida

El popular mensajero Telegram desapareció durante varias horas de la App Store, la tienda oficial de aplicaciones de Apple, en todo el mundo. La causa fue la detección de material de abuso sexual infantil en la aplicación, lo que provocó un intenso debate en el sector tecnológico. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según informó ixbt.com, tanto los representantes de Telegram como Apple comentaron oficialmente el incidente y revelaron sus detalles. Al parecer, el bloqueo temporal del mensajero se debió a la publicación de contenido prohibido por parte de un usuario común.

Medidas rápidas y restitución de la aplicación

Tras detectar la infracción, Apple retiró de inmediato y temporalmente la aplicación Telegram de su tienda. Por su parte, el equipo de Telegram actuó con rapidez, eliminó todo el material que infringía las normas y bloqueó por completo la cuenta del usuario que lo había distribuido.

Después de estas medidas rápidas, la aplicación Telegram volvió a la App Store ese mismo día y los usuarios pudieron descargarla de nuevo. Los representantes de Apple señalaron que el material en cuestión infringía las normas de la tienda y confirmaron que la restricción se levantó una vez resuelto el problema.

Política de tolerancia cero y estadísticas

La administración de Telegram afirmó tajantemente que aplica una política de tolerancia cero frente a este tipo de contenido. Según los datos proporcionados por la empresa, desde comienzos de 2026 se han bloqueado casi 338.000 grupos y canales relacionados con infracciones similares.

Los representantes del mensajero también comentaron estos hechos en sus páginas de redes sociales y expresaron su esperanza de que Apple aplique los mismos estándares a todas las aplicaciones. Recordamos que no es la primera vez que ocurre algo así: en 2018, Apple también bloqueó temporalmente Telegram por motivos similares.