Traspaso de Vinícius Júnior: la publicación de su agente en Londres aviva los rumores

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, terminó sus vacaciones tras el Mundial y se reincorporó a los entrenamientos con el grupo. Sin embargo, las dudas sobre el futuro del brasileño de 26 años siguen sin resolverse, mientras los rumores del mercado se intensifican día tras día, especialmente porque el Arsenal lo sigue de cerca. Según informa Goal.com que .

Según la información publicada por Diario AS, esta larga saga del mercado de fichajes de verano no muestra señales de llegar pronto a su fin. Aunque el actual contrato del jugador con el Real Madrid se extiende hasta 2027, las partes todavía no han alcanzado un acuerdo oficial sobre un nuevo vínculo. Esta incertidumbre brinda una oportunidad ideal a los grandes clubes ingleses que buscan aprovechar la situación.

La misteriosa publicación del agente y la conexión con Londres

Michael Yormark, presidente de la agencia Roc Nation, que representa los intereses del jugador, contribuyó a complicar aún más la situación. Al llegar al aeropuerto londinense de Heathrow, publicó en sus redes sociales un mensaje muy enigmático y llamativo: «Londres, ¡allá voy! ¡Empecemos!»

Aunque la visita del agente a la capital inglesa podría responder a motivos personales o profesionales ajenos, el mundo del fútbol relaciona directamente esta declaración con las negociaciones del traspaso. El momento de la publicación reforzó las informaciones de la prensa que señalan al delantero brasileño como el principal objetivo del Arsenal.

Mikel Arteta y las negociaciones personales

Según los detalles publicados por Goal.com y otros importantes medios deportivos, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta , ya ha iniciado gestiones activas para fichar a su principal objetivo. El técnico habría hablado personalmente con el jugador para explicarle que ocuparía un papel central en los planes del club londinense.

Según los informes, Arteta habría prometido a la superestrella brasileña convertirse en una pieza fundamental del ambicioso proyecto deportivo del norte de Londres. Estas acciones decididas aumentan la presión sobre la directiva del Real Madrid, que debe resolver cuanto antes la situación contractual sin perder la estabilidad interna del club.