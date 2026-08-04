Cristian Chivu resta importancia al derbi milanés de pretemporada

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, restó importancia al derbi de pretemporada contra el Milan, que se disputará en Perth, Australia. Según Tuttomercatoweb, el técnico rumano señaló que, antes del comienzo de la temporada oficial, su prioridad no era ganar, sino recuperar físicamente a los jugadores y mejorar su ritmo de competición. Goal.com informa de ello.

Antes del amistoso que se jugará en Australia, Chivu afirmó que el resultado de los partidos de preparación de agosto no era importante. Según sus palabras, para el cuerpo técnico, el desarrollo colectivo y la condición física del equipo son prioritarios, independientemente del rival.

Los trofeos de agosto y la rivalidad histórica

Aunque cualquier derbi tiene un significado especial para los aficionados, el entrenador pidió no sobrevalorar los resultados de los partidos de pretemporada. Al responder a una pregunta sobre los títulos de los equipos y sus victorias en los enfrentamientos directos, Chivu declaró: «Quiero ver una mejora física, sin fijarme en quién es el rival. El partido de mañana es amistoso y los trofeos de agosto no tienen ninguna importancia».

También destacó que las funciones de los aficionados y de los entrenadores son diferentes: «Esta pregunta hay que hacérsela a los aficionados. Como entrenador, debo pensar en llevar a mis jugadores a su mejor forma física antes del inicio de la temporada».

Un derbi internacional y las perspectivas del campeonato

Chivu reconoció que la rivalidad entre el Inter y el Milan despierta un gran interés en todo el mundo y también se refirió al atractivo global del partido. En su opinión, aunque se dispute lejos de Italia, este encuentro siempre seguirá siendo un espectáculo interesante para los espectadores.

Asimismo, al pronunciarse sobre la idea de disputar partidos de la Serie A en el extranjero, el técnico añadió: «Sería una iniciativa agradable, pero llevarla a la práctica no sería tan fácil».