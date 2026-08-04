¿Por qué se ha estancado el fichaje de Miki van de Ven?

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¿Por qué se ha estancado el fichaje de Miki van de Ven?

Los rumores sobre el traspaso del defensa del Tottenham londinense Miki van de Ven han disminuido considerablemente en los últimos tiempos. Cuando se abrió el mercado de fichajes de verano, los grandes clubes ingleses mostraban un gran interés por el neerlandés. Sobre ello, Goal.com informa lo siguiente.

Según Goal.com, el jugador estaba en el radar de Liverpool, Manchester United y Chelsea. Sin embargo, no se llegó a firmar ningún acuerdo y el rápido defensa central parece que seguirá en el norte de Londres.

Las dificultades del Tottenham en la liga nacional durante las últimas temporadas y su cercanía al descenso cambiaron la situación. Los consecutivos decimoséptimos puestos generaron muchas preguntas en torno al equipo, mientras que el cuerpo técnico también sufrió cambios frecuentes.

La opinión de Toby Alderweireld

La antigua estrella del Tottenham, Toby Alderweireld, explicó en una entrevista con GOAL por qué había disminuido el interés por Van de Ven. En su opinión, aunque la velocidad y la calidad individual del jugador están muy valoradas, los resultados generales del equipo influyeron en los compradores.

« Todo el mundo habla de la velocidad de Miki van de Ven, y realmente es un defensa muy bueno. Pero no hay que olvidar que el Tottenham estuvo a punto de descender y que él también formaba parte de aquella plantilla », declaró Alderweireld en colaboración con Hajper.

Según el exdefensa, los posibles compradores podrían estar actuando con cautela al tener en cuenta este factor. Las dificultades del club en las últimas temporadas han afectado al valor del jugador en el mercado de fichajes, pese a sus registros individuales.

Los planes de verano del club

A pesar de sus temporadas difíciles, el Tottenham mantuvo su plaza en la Premier League y su directiva está gastando mucho dinero para reforzar la plantilla. En particular, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Jan Paul van Hecke fueron fichados por más de 200 millones de dólares. Andy Robertson y Marcos Senesi también se incorporaron como agentes libres.

Mientras el club centra su atención en incorporar jugadores experimentados, Van de Ven se mantiene como uno de sus activos más valiosos. El neerlandés, que también participó en un Mundial, continúa por ahora en su equipo.

Miki Van De VenTottenhamFichajeToby AlderweireldPremier League
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