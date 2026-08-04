Vinícius pide 20 millones de euros al Real Madrid: ¿por qué se retrasa el acuerdo?

Vinícius Júnior Vinícius quiere quedarse en el Real Madrid, y el club madrileño tampoco se opone a continuar su colaboración con la estrella brasileña. Sin embargo, el nuevo contrato se ha convertido en un asunto mucho más complejo que una simple negociación salarial: las partes deben acordar el salario anual, los derechos de imagen y las condiciones de una prima extraordinaria.

Según el diario español AS, el delantero quiere cobrar aproximadamente 20 millones de euros netos por temporada, aumentar su porcentaje de los ingresos derivados de su imagen comercial y recibir una prima específica por renovar su contrato. No obstante, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente ni por el club ni por el jugador.

20 millones de euros: solo el salario

Según AS, el contrato actual que Vinícius firmó en 2022 establece un salario neto total de 75 millones de euros durante cinco temporadas. Esto supone una media de 15 millones de euros por temporada.

El contrato está estructurado de forma progresiva: los ingresos anuales del jugador comenzaron en aproximadamente 10 millones de euros y se espera que alcancen cerca de 18 millones en la última temporada. Además, se contemplaba un pago adicional ligado a la obtención de un premio individual.

Los 20 millones de euros solicitados en el nuevo acuerdo corresponden al importe neto que recibiría el jugador después de impuestos. Por tanto, el gasto total del club, incluidos el salario, los impuestos y otras cargas obligatorias, sería considerablemente superior.

Aspecto Situación actual Demanda comunicada Duración del contrato Hasta el 30 de junio de 2027 Se espera una renovación Salario neto medio 15 millones de euros por temporada Aproximadamente 20 millones de euros Derechos de imagen Una gran parte se comparte con el club Aumentar la participación del jugador Pago único No comunicado Prima por el nuevo contrato

En un comunicado oficial, el Real Madrid confirmó que el acuerdo vigente con Vinícius se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Por ahora, el club no ha ofrecido información pública sobre las condiciones de las nuevas negociaciones.

Los derechos de imagen podrían ser el principal punto de desacuerdo

Vinícius es uno de los activos más importantes del Real Madrid, no solo por sus resultados sobre el terreno de juego, sino también por su valor comercial.

Según AS, el club madrileño posee actualmente cerca del 50 % de los derechos de explotación de la imagen comercial del jugador. El delantero brasileño quiere aumentar su porcentaje en el nuevo contrato.

Los derechos de imagen pueden incluir los ingresos procedentes de las siguientes áreas:

contratos publicitarios;

contenidos comerciales en redes sociales;

uso del nombre y la imagen del jugador;

colaboraciones con patrocinadores personales;

campañas publicitarias con distintas marcas.

Vinícius tiene numerosos contratos personales con empresas internacionales. Por ello, incluso un pequeño cambio en los derechos de imagen podría tener una gran importancia económica para el jugador y el club. Se trata de una conclusión analítica basada en su cartera de patrocinadores y su posición comercial.

¿Por qué pide el jugador una prima aparte?

AS informa de que una prima única por renovación también se ha convertido en un tema de las negociaciones. Su importe exacto no ha sido comunicado.

La posible lógica del entorno del jugador es comprensible: Vinícius entra en el último año de su contrato. Si el acuerdo no se prorroga, podría convertirse en agente libre en el verano de 2027 y recibir una importante prima de fichaje de otro club.

Por ello, sus representantes podrían intentar compensar parte de esa oportunidad mediante una prima incluida en el nuevo contrato con el Real Madrid. Sin embargo, se trata de un análisis basado en la estructura de la negociación; la petición de la prima y su importe no han sido confirmados oficialmente.

Las informaciones de AS y Cadena SER difieren

La prensa española está difundiendo informaciones contradictorias sobre los detalles económicos de las negociaciones.

AS escribió el 3 de agosto que Vinícius había reducido su demanda inicial de aproximadamente 30 a 20 millones de euros y que ahora quería un salario neto cercano a esa cantidad. Según el medio, el principal objetivo del jugador es renovar con el Real Madrid.

Cadena SER informó, por su parte, de que la oferta anterior del club rondaba los 20 millones de euros, que Vinícius no había aceptado esa condición y que las negociaciones estaban estancadas. La fuente señaló que el brasileño esperaba ser valorado al mismo nivel que los jugadores mejor pagados de la plantilla.

Por eso, todavía es pronto para considerar una condición oficial la información de que «Vinícius exige exactamente 20 millones de euros». Incluso las fuentes españolas fiables ofrecen versiones diferentes sobre qué parte propuso la cifra de 20 millones.

¿Por qué se detuvieron las negociaciones en la fase final?

Según AS, la anterior negociación cara a cara entre las partes se celebró después del Mundial de Clubes de 2025.

En aquel momento, el jugador redujo sus primeras exigencias económicas y el Real Madrid mejoró su oferta. Las partes estuvieron muy cerca de alcanzar un acuerdo, pero el contrato no se firmó porque ninguna quiso ceder en los últimos puntos.

Ahora hay tres cuestiones principales que dificultan las negociaciones:

1. La jerarquía salarial

Si el Real Madrid ofrece a Vinícius un salario elevado, también podría verse obligado a revisar los contratos de otros jugadores importantes del equipo.

2. Los derechos de imagen

Es natural que el club no quiera perder una parte importante de los ingresos comerciales generados por el jugador. Vinícius, por su parte, intenta conservar una mayor participación en los derechos debido al aumento de su valor publicitario global.

3. La prima única

Si el importe de la prima es muy elevado, el valor total del nuevo contrato podría superar considerablemente el salario anual.

Por tanto, la diferencia entre las partes no puede explicarse únicamente con la pregunta de si son 15 o 20 millones de euros. Lo que están negociando es el valor económico total del contrato.

¿A quién beneficia el paso del tiempo?

El contrato de Vinícius termina en el verano de 2027. Según las normas de transferencias vigentes, a partir de enero de 2027 podrá firmar un preacuerdo con clubes extranjeros para la temporada siguiente.

Esto refuerza la posición del jugador en las negociaciones. Cuanto menos tiempo quede para que finalice el contrato, más cerca estarán otros clubes de poder ficharlo sin pagar una indemnización por traspaso.

Para el Real Madrid, el plazo para tomar una decisión importante se reduce. Si no se alcanza un nuevo acuerdo, el club podría afrontar tres escenarios principales:

Acercarse a las condiciones del jugador y renovar el acuerdo. Considerar la posibilidad de venderlo antes de que termine su contrato. Mantener a Vinícius en la plantilla una temporada más y aceptar que se marche como agente libre en 2027.

Cadena SER también señaló que la situación podría desembocar próximamente en uno de estos tres escenarios.

Para el Real Madrid, el asunto no trata solo de fútbol

Además de sus acciones decisivas sobre el terreno de juego, Vinícius tiene una gran influencia en el valor internacional de marketing del club. Por eso, su salida podría suponer una pérdida deportiva y comercial para el Real Madrid al mismo tiempo.

Sin embargo, aceptar todas las exigencias del jugador también sentaría un precedente para el club. En futuras negociaciones, otros líderes del vestuario podrían pedir primas elevadas, salarios más altos o una mayor participación en los derechos de imagen.

Desde esta perspectiva, la tarea del Real Madrid no consiste simplemente en retener a Vinícius. El club debe encontrar una fórmula que reconozca su valor sin alterar el equilibrio financiero y salarial general del equipo.

Quiere quedarse, pero aún no ha firmado

El punto más importante de las últimas informaciones es que la prioridad de Vinícius sigue siendo continuar en el Real Madrid. El club madrileño también quiere renovar su contrato.

Pero que ambas partes quieran lo mismo no significa automáticamente que vayan a alcanzar un acuerdo. Si no encuentran un equilibrio respecto a un salario neto de unos 20 millones de euros, los derechos de imagen y la prima única, las negociaciones podrían prolongarse de nuevo.

Por ahora, el único dato oficial confirmado es que el contrato de Vinícius con el Real Madrid está vigente hasta el 30 de junio de 2027. Los demás detalles económicos son informaciones difundidas por la prensa española, pero no confirmadas por las partes.

¿Crees que el Real Madrid debe aceptar las exigencias de Vinícius o dar prioridad a su estructura salarial? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!