¡Récord de asistencia en el partido con la participación de Uzbekistán!

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¡Récord de asistencia en el partido con la participación de Uzbekistán!

La Copa del Mundo de fútbol CM 2026 que ha comenzado en los campos de Estados Unidos, México y Canadá, presenta récords inesperados desde la primera jornada. « Football Meets Data » Según el portal, un total de 1 572 584 espectadores siguieron en directo los primeros 24 partidos de la fase de grupos desde los estadios.

Cabe destacar que una de las cifras más altas de esta jornada se registró precisamente en el encuentro con la participación de nuestros compatriotas.

TOP 5 de los partidos con más espectadores de la primera jornada

Para asistir al histórico partido de la selección nacional de Uzbekistán, que debuta en la historia del Mundial, contra Colombia, 80 824 aficionados acudieron al magnífico estadio en México. Esta cifra, a la par con el partido de México anfitrión, representa hasta ahora el récord absoluto del torneo.

Posición

Encuentro

Número de aficionados

1–2

Uzbekistán — Colombia

80 824

1–2

México — Sudáfrica

80 824

3

Brasil — Marruecos

80 663

4

Francia — Senegal

80 545

5

Estados Unidos — Paraguay

70 492

¡Récord de asistencia en el partido con la participación de Uzbekistán!

Partido con menor asistencia

La cifra más baja de la primera jornada se registró en el duelo entre las selecciones de Ghana y Panamá.

Para su información: Para ver este partido en vivo, 42 942 aficionados acudieron al estadio, lo que es casi la mitad del récord registrado.

Aunque la selección de Uzbekistán dejó pasar la oportunidad en el campo (3:1), la actividad de los aficionados en las gradas y la verdadera atmósfera futbolística del estadio quedaron selladas en las crónicas del Mundial.

UzbekistánColombiaMéxicoBrasilFrancia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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