El club londinense Chelsea ha dado un giro radical a la política de fichajes aplicada en los últimos años. Según The Athletic, el equipo se centra ahora en contratar jugadores experimentados en lugar de buscar jóvenes talentos prometedores. En el marco de esta estrategia, Danny Welbeck, de 35 años, se convirtió oficialmente en jugador del Chelsea, mientras que Jordan Henderson, de 36 años, también se incorporó al equipo. Estos fichajes fueron una sorpresa para muchos expertos del fútbol. Sobre el tema, Goal.com informa .

Desde enero de 2023, Todd Boehly y el consorcio Clearlake habían insistido en que la prioridad era fichar únicamente a jóvenes jugadores con potencial de crecimiento. Sin embargo, desde que asumieron el control del club en mayo de 2022, la directiva tampoco había renunciado a futbolistas consagrados y experimentados. En particular, jugadores de experiencia como Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly y Pierre-Emerick Aubameyang, incorporados en aquel periodo, no ofrecieron el rendimiento esperado y abandonaron el equipo poco después.

Los resultados de la política de juventud y el nuevo enfoque

El fracaso de estos tres futbolistas impulsó el cambio de la estrategia de fichajes a comienzos de 2023. Durante las tres últimas temporadas, Chelsea alineó al equipo con la media de edad más baja de la Premier League inglesa. A cambio, el club terminó sexto, cuarto y décimo en el campeonato, además de conquistar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

Si atendemos a las cifras, Tosin Adarabioyo, que llegó procedente del Fulham como agente libre en 2024, era el jugador más veterano que disputó minutos con el equipo en la temporada 2025-2026, con 28 años. Por eso, los fichajes de Danny Welbeck y Jordan Henderson se consideran un paso completamente contrario a esta política de juventud. El cambio busca equilibrar la plantilla.

Los planes de la directiva y las perspectivas de futuro

Xabi Alonso, nombrado entrenador principal en mayo, no es el único responsable de estos cambios. El copropietario del club, Behdad Eghbali, ya había advertido sobre esta evolución en abril, durante el CAA World Congress of Sports celebrado en Los Ángeles. Como señaló Behdad Eghbali, el club trabaja constantemente en su proyecto, lo mejora y aprende de sus errores: «Se hizo evidente que debíamos incorporar jugadores preparados a la plantilla para llevar el proyecto al siguiente nivel».

El actual cuerpo técnico espera que estos jugadores experimentados ayuden a corregir las carencias de la plantilla. En lo que resta de la temporada de la EPL, se espera que su rendimiento y experiencia sobre el terreno de juego sean decisivos para Chelsea. Solo el tiempo dirá si esta nueva estrategia aportará estabilidad a largo plazo al club londinense.