Jorge Jesus podría dirigir la selección de Portugal después del Mundial 2026

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Jorge Jesus podría dirigir la selección de Portugal después del Mundial 2026

Mientras los debates sobre el Mundial están en su punto más álgido, han comenzado a surgir primicias sobre futuros traspasos de entrenadores. Según ESPN Brazil se espera un cambio de entrenador principal en la selección nacional de Portugal tras la conclusión del Mundial 2026.

El contrato del actual técnico, Roberto Martinez, finaliza después del torneo y ambas partes habrían decidido no prolongar el acuerdo. Para sustituirlo, se está considerando la candidatura del experimentado especialista portugués Jorge Jesus.

Jorge Jesus dirigía el club Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo. ¡El hecho de que haya dejado recientemente este cargo y que ahora pueda reunirse con Ronaldo en la selección de Portugal hace que esta noticia sea aún más intrigante!

Detalles importantes del posible nombramiento

Las negociaciones secretas mantenidas en los últimos meses entre la Federación Portuguesa de Fútbol y el entrenador han avanzado muy positivamente. El panorama general es el siguiente:

Indicador

Detalles

Entrenador actual

Roberto Martinez (sale después del Mundial 2026)

Candidato principal

Jorge Jesus (71 años, Portugal)

Estado de las negociaciones

Muy positivo y cerca de la fase final

Último cargo

Al-Nassr (Arabia Saudita)

¿Qué le aportaría este nombramiento a Portugal?

Jorge Jesus es conocido por su mano dura, su extrema rigurosidad táctica y su preferencia por el fútbol ofensivo. Los aficionados portugueses lo aprecian mucho por su brillante trayectoria en el Benfica y el Sporting, así como por sus victorias históricas en la Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil.

Opinión de los expertos en fútbol:

Mientras que la selección de Portugal muestra un fútbol pragmático bajo la era de Roberto Martinez, la llegada de Jorge Jesus podría devolver al equipo la combatividad y la expresividad ofensiva que lo caracterizan. Para el especialista de 71 años, dirigir al equipo nacional de su país sería el punto más alto de su carrera. Asimismo, se espera que su capacidad para conectar con Cristiano Ronaldo y otras estrellas eleve el ambiente interno a un nuevo nivel.

Por ahora, los portugueses centran toda su atención en la Copa del Mundo en Norteamérica, pero es muy probable que se emitan comunicados oficiales al finalizar el torneo.

Jorge JesusPortugalAl-NassrCristiano RonaldoBenfica
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Shuhrat Razzakov
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