Lamine Yamal admite que aún no está listo para jugar 90 minutos

·27·Deportes
Lamine Yamal admite que aún no está listo para jugar 90 minutos

La estrella de 18 años de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha hecho una declaración que podría preocupar a los aficionados, pero que refleja la realidad. El talentoso extremo admitió que su estado físico aún no se ha recuperado por completo y que no está físicamente preparado para jugar el tiempo completo.

Secuelas de la lesión de abril

El inesperado empate (0-0) contra Cabo Verde en la primera jornada de la Copa del Mundo fue el primer encuentro oficial para Lamine Yamal tras una larga ausencia.

  • Historial de la lesión : El futbolista sufrió una lesión grave a mediados de abril en un partido con el FC Barcelona.

  • Medida de precaución : Para no arriesgar la salud de la joven estrella, el cuerpo técnico de la selección española no lo alineó desde el inicio en el partido contra Cabo Verde. Yamal entró desde el banquillo recién a mediados de la segunda parte.

Opinión del jugador sobre su estado

Tras sus primeros minutos en el campo, Yamal comentó sobre su forma deportiva :

«Mi estado físico aún no es ideal, no hay necesidad de ocultarlo. Por ahora, no estoy listo para ayudar a mi selección a alta intensidad durante los 90 minutos completos. Sin embargo, el proceso de recuperación continúa paso a paso. El tiempo que el entrenador me dé, intentaré darlo todo en el campo».

Próximo duelo importante: Arabia Saudita

Tras la pérdida de puntos en la primera jornada, la selección española saldrá a buscar únicamente la victoria en el próximo encuentro para mejorar sus posibilidades de pasar de grupo.

  • Fecha del encuentro : Domingo 21 de junio

  • Rival : Selección nacional de Arabia Saudita

  • Objetivo del equipo : Conseguir los primeros 3 puntos y recuperar la eficacia en el ataque.

Sigue siendo un misterio cómo utilizarán los entrenadores a Lamine Yamal en el importante duelo contra Arabia Saudita. Es muy probable que sea reservado como revulsivo para reforzar el equipo. ¡Sigue los eventos más intensos del Mundial con nosotros!

Lamine YamalBarcelonaEspañaArabia SauditaCabo Verde
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

EE. UU. y Australia anuncian sus alineaciones para luchar por el lideratoEE. UU. y Australia anuncian sus alineaciones para luchar por el lideratoHoy, 22:58Jorge Jesus podría dirigir la selección de Portugal después del Mundial 2026Jorge Jesus podría dirigir la selección de Portugal después del Mundial 2026Hoy, 22:32Zlatan Ibrahimovic señala el error táctico de RonaldoZlatan Ibrahimovic señala el error táctico de RonaldoHoy, 22:19Michael Owen insta a Rio Ngumoha a quedarse en el Liverpool y no irse a AlemaniaMichael Owen insta a Rio Ngumoha a quedarse en el Liverpool y no irse a AlemaniaHoy, 22:12¡Récord de asistencia en el partido con la participación de Uzbekistán!¡Récord de asistencia en el partido con la participación de Uzbekistán!Hoy, 22:09Abbosbek Fayzullayev es el jugador más rápido del MundialAbbosbek Fayzullayev es el jugador más rápido del MundialHoy, 21:42
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?