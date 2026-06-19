Lamine Yamal admite que aún no está listo para jugar 90 minutos

La estrella de 18 años de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha hecho una declaración que podría preocupar a los aficionados, pero que refleja la realidad. El talentoso extremo admitió que su estado físico aún no se ha recuperado por completo y que no está físicamente preparado para jugar el tiempo completo.

Secuelas de la lesión de abril

El inesperado empate (0-0) contra Cabo Verde en la primera jornada de la Copa del Mundo fue el primer encuentro oficial para Lamine Yamal tras una larga ausencia.

Historial de la lesión : El futbolista sufrió una lesión grave a mediados de abril en un partido con el FC Barcelona.

Medida de precaución : Para no arriesgar la salud de la joven estrella, el cuerpo técnico de la selección española no lo alineó desde el inicio en el partido contra Cabo Verde. Yamal entró desde el banquillo recién a mediados de la segunda parte.

Opinión del jugador sobre su estado

Tras sus primeros minutos en el campo, Yamal comentó sobre su forma deportiva :

«Mi estado físico aún no es ideal, no hay necesidad de ocultarlo. Por ahora, no estoy listo para ayudar a mi selección a alta intensidad durante los 90 minutos completos. Sin embargo, el proceso de recuperación continúa paso a paso. El tiempo que el entrenador me dé, intentaré darlo todo en el campo».

Próximo duelo importante: Arabia Saudita

Tras la pérdida de puntos en la primera jornada, la selección española saldrá a buscar únicamente la victoria en el próximo encuentro para mejorar sus posibilidades de pasar de grupo.

Fecha del encuentro : Domingo 21 de junio

Rival : Selección nacional de Arabia Saudita

Objetivo del equipo : Conseguir los primeros 3 puntos y recuperar la eficacia en el ataque.

Sigue siendo un misterio cómo utilizarán los entrenadores a Lamine Yamal en el importante duelo contra Arabia Saudita. Es muy probable que sea reservado como revulsivo para reforzar el equipo. ¡Sigue los eventos más intensos del Mundial con nosotros!