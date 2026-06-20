Tras abrir una nueva página en la historia del fútbol uzbeko al marcar contra Colombia en su debut en la Copa del Mundo 2026, Abbosbek Fayzullayev compartió sus impresiones más intensas con sus seguidores en las redes sociales.

El jugador del club turco Istanbul Başakşehir y miembro de nuestra selección nacional publicó en su página oficial de Instagram una serie de fotos del histórico encuentro disputado en el legendario estadio Azteca de México. El post captó rápidamente el cariño y la atención de miles de aficionados.

El significado detrás de las imágenes: respeto al padre y grandes sueños

Las fotos publicadas por Abbosbek no son simples capturas del juego, sino que encierran sentimientos profundos :

Momentos históricos : La parte principal del post muestra los minutos más intensos y emocionantes del duelo contra Colombia.

Una imagen preciada : Entre las fotos se incluye una antigua y valiosa imagen del padre de Abbosbek con un estadio de fútbol de fondo. Esto indica lo fundamental que ha sido el apoyo familiar para que el futbolista alcanzara su nivel actual.

Filosofía final : La última imagen de la serie muestra una famosa y resonante cita en inglés : «Los grandes sueños requieren grandes sacrificios».

El talentoso futbolista no escribió comentarios extensos en este emotivo y significativo post. Resumió su pensamiento con una sola palabra : «Sin palabras».

El doble récord de Fayzullayev en el Mundial 2026

Independientemente del resultado del partido contra Colombia el 18 de junio (1:3), Abbosbek Fayzullayev, de 22 años, selló su nombre en las crónicas del fútbol mundial en dos categorías :

Tipo de récord Hito alcanzado Primer gol histórico Autor del primer gol de Uzbekistán en la fase final de una Copa del Mundo (minuto 60). Récord antropométrico En el siglo XXI, en los Mundiales, el futbolista más bajo en marcar un gol de cabeza.

Reconocimiento de aficionados y expertos : La valentía de Abbosbek en el campo y su humildad fuera de él lo están convirtiendo en un jugador querido no solo en Uzbekistán, sino en todo el mundo. Su publicación demuestra una vez más el arduo trabajo y la dedicación que hay detrás de las verdaderas victorias y los sueños.

Nuestros representantes se enfrentarán próximamente a Portugal. ¡Deseamos fuerza y éxito a nuestra selección y a Abbosbek Fayzullayev en busca de goles históricos y nuevas victorias!