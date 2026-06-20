El FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precio

El club catalán, FC Barcelona, ha iniciado una lucha seria por la joven estrella del Racing Santander, Jorge Salinas, con el objetivo de reforzar su plantilla en el mercado de verano. La directiva del club intenta incorporar al talentoso defensa de 19 años antes de que su precio de transferencia se duplique. Se espera que este traspaso sea la segunda compra importante en la era del nuevo entrenador Hansi Flick. Así lo informa Goal.com .

Según la información del medio deportivo, la directiva del FC Barcelona lidera la carrera por Salinas. Aunque el futbolista ha recibido ofertas de la Premier League inglesa y de otros equipos de la liga española, el jugador prefiere continuar su carrera precisamente en las filas de los Blaugrana. El famoso agente Jorge Mendes ya ha visitado Santander para ayudar a acelerar las negociaciones.

Precio del traspaso y duración del contrato

Actualmente, el contrato de Jorge Salinas estipula una cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Sin embargo, esta oportunidad tiene un plazo limitado. Se ha revelado que si el FC Barcelona no cierra el acuerdo antes del 30 de junio, el precio del futbolista subirá automáticamente a 16 millones de euros a partir del 1 de julio. Por ello, el director deportivo Deco y los directivos del club están tomando medidas rápidas para reducir la carga financiera.

Según Goal.com, los catalanes también están considerando la opción de ceder a algún jugador de su equipo filial al Racing Santander con el fin de reducir aún más el precio del traspaso. Esta estrategia permitiría al club adquirir un defensa de calidad cumpliendo con las reglas del fair play financiero.

Jorge Salinas destacó la temporada pasada en la segunda división española. Disputó 33 encuentros y realizó 7 asistencias. A pesar de su juventud, atrajo la atención de Hansi Flick por su capacidad de rendir con la misma eficacia tanto como lateral izquierdo como defensa central. El entrenador planea convocarlo a los entrenamientos del primer equipo desde la pretemporada.

Este traspaso es parte de una reforma integral de la línea defensiva del FC Barcelona. El club mantiene actualmente negociaciones para firmar un contrato permanente con Joao Cancelo, cedido por el Al-Hilal. La llegada de Salinas servirá para asegurar el futuro a largo plazo del equipo.

Si el FC Barcelona resuelve rápidamente el asunto del defensa, podrá centrar toda su atención en cubrir la posición de delantero centro que quedará vacante tras la salida de Robert Lewandowski. Por ahora, cada hora es oro para los catalanes.