¿Dejará Vincenzo Montella la selección de Turquía en el Mundial 2026?

La eliminación prematura de la selección nacional de Turquía en la fase de grupos del Mundial 2026 ha provocado un gran revuelo y una ola de críticas en el país. « Spor Arena » el antiguo periodista de la publicación Muhammad Duman expresó su opinión sobre el futuro del entrenador Vincenzo Montella en la selección, prediciendo que el especialista italiano dejará el cargo pronto.

Opinión del periodista: «Se ha perdido el control en el equipo»

Según Muhammad Duman, el ambiente actual alrededor del fútbol turco es muy tenso y es casi seguro que esta situación termine con la dimisión del entrenador :

« Creo que Montella dimitirá. Se ha perdido el control en el equipo. Todo el mundo en Turquía critica a Montella. Esperamos que la federación de fútbol celebre una reunión sobre este asunto y tome una decisión después del Mundial ».

Los dolorosos resultados de Turquía en el Mundial 2026

Habiendo viajado a América del Norte con grandes esperanzas, los turcos perdieron totalmente cualquier posibilidad de llegar a los play-offs tras dos jornadas. Los resultados del equipo fueron un verdadero golpe para los aficionados :

Jornada Equipo rival Resultado Consecuencia para el torneo 1ª jornada Australia 0:2 Inicio desafortunado en la competición 2ª jornada Paraguay 0:1 Pérdida definitiva de las esperanzas de play-off

Se espera la decisión de la federación

Aunque Vincenzo Montella afirmó después del partido contra Paraguay que al equipo le faltó suerte y que los jugadores lo dieron todo, la prensa local y los expertos denuncian errores tácticos. Las opiniones sobre el colapso del ambiente interno y el sistema de juego del equipo se intensifican día a día.

La federación turca de fútbol no quiere tomar una decisión apresurada en este momento. Tan pronto como termine el Mundial, se organizará una reunión de informe especial donde se pondrá punto final a la cuestión de rescindir o mantener el contrato del especialista italiano.

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