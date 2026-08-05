Se espera que Rio Ngumoha tenga una carrera más brillante que Yan Diomande

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Se espera que Rio Ngumoha tenga una carrera más brillante que Yan Diomande

Se prevé que el extremo del Liverpool Rio Ngumoha tenga una carrera futbolística más exitosa y brillante que Yan Diomande, quien estaría cerca de fichar por el Real Madrid. Según Goal.com, el talentoso futbolista inglés ya ha llamado la atención de los especialistas gracias a sus destacadas actuaciones y sus récords. Sobre este asunto, Goal.com informa de que

Ngumoha logró importantes éxitos con el Liverpool la temporada pasada. En particular, marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido de su debut en la Premier League y se convirtió en el goleador más joven de la historia del club. Poco más de un mes después, se convirtió en el jugador más joven del Liverpool en disputar un partido de la Liga de Campeones y batió otro récord.

La opinión de los especialistas y el mercado de fichajes

El presidente del Peterborough United, Darragh MacAnthony, elogió el potencial del joven futbolista durante una intervención en talkSPORT. En su opinión, Ngumoha se convertirá en una auténtica sensación esta temporada e incluso ganará el premio al mejor jugador joven de la Premier League. El especialista destacó además que el futbolista puede desenvolverse igual de bien por la banda derecha y por la izquierda.

Al mismo tiempo, se informó de que el Real Madrid había concluido las negociaciones para fichar al delantero del RB Leipzig Yan Diomande por 130 millones de euros. Aunque se espera que sea uno de los traspasos más sonados del mercado de verano, MacAnthony confía en que Rio Ngumoha logre mejores resultados que él en el futuro.

Éxitos internacionales y planes del Liverpool

El talentoso extremo también ha tenido tiempo de destacar a nivel internacional. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le dio una oportunidad en un partido amistoso contra Nueva Zelanda. Gracias a su sólida actuación en la segunda parte, Ngumoha fue elegido mejor jugador del encuentro y el reconocido comentarista Adrian Durham lo consideró el mejor extremo derecho de Inglaterra.

A nivel de clubes, el Liverpool intenta llenar el vacío dejado por la salida de su leyenda Mohamed Salah. Tras la marcha de Salah, los Reds incorporaron a Victor Muñoz para reforzar su línea ofensiva. Aun así, Rio Ngumoha está demostrando que cuenta con la mejor oportunidad para hacerse con un puesto fijo en el once titular.

Rio NgumohaLiverpoolReal MadridYan DiomandePremier League
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