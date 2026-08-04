¿Es Gareth Bale el mejor de la historia del fútbol británico

Aunque puso fin a su carrera profesional, el lugar de Gareth Bale en la historia del fútbol y el legado que dejó siguen generando intensos debates. Sus enormes éxitos europeos con el Real Madrid y las comparaciones con otras leyendas británicas, como Wayne Rooney, continúan haciendo reflexionar a aficionados y expertos. Jonny Williams, exinternacional galés, provocó una gran controversia en el mundo del deporte al declarar que Bale era el mejor futbolista británico de todos los tiempos. Goal.com informa de ello.

En una entrevista concedida a Wales Online, Jonny Williams destacó que los resultados de Bale en grandes torneos y en los partidos más decisivos lo situaban claramente por encima de sus contemporáneos. Nacido en Cardiff, el extremo comenzó su carrera en Southampton como un prometedor lateral izquierdo, antes de continuarla en el Real Madrid, donde llegó mediante un traspaso récord mundial y conquistó 16 grandes trofeos. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Gales con 40 goles en 111 partidos.

Según Williams, la nacionalidad del atacante podría haber sido el principal factor que impidió que el gran público lo valorara como merecía. De acuerdo con su excompañero, si Gareth hubiera sido inglés, el respeto y los elogios que habría recibido serían aún mayores, porque era un futbolista verdaderamente irrepetible.

La comparación entre los grandes y el lugar de Bale

Cuando le preguntaron directamente por la diferencia entre Gareth Bale y Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, Williams situó sin ninguna duda al galés en el primer puesto. Aunque Rooney disfrutó de una carrera extraordinaria y brillante en la Premier League y con el Manchester United, se afirmó que Bale era el líder absoluto entre los futbolistas británicos.

En la jerarquía mundial de los grandes talentos, Williams colocó a Bale un escalón por debajo de dos leyendas que marcaron una época, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero junto a estrellas modernas como Neymar y Ronaldo Nazário. Andrés Iniesta también fue mencionado entre los jugadores más talentosos de este nivel.

Más allá de sus goles y los trofeos conquistados sobre el terreno de juego, Williams también destacó las cualidades humanas de Bale fuera del campo. Durante su etapa en el estadio Santiago Bernabéu, mantuvo una actitud extremadamente humilde pese a ser uno de los deportistas más famosos del planeta, y se ganó el respeto de sus compañeros de selección.