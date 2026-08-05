Microsoft explica por qué Windows 11 conserva elementos de diseño antiguos

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Microsoft explica por qué Windows 11 conserva elementos de diseño antiguos

En el mundo de las tecnologías modernas, cada nuevo sistema operativo busca ofrecer a los usuarios las últimas soluciones de interfaz y un diseño perfeccionado. Sin embargo, Windows 11, una de las plataformas más populares del mundo, recibe críticas frecuentes por conservar también elementos creados a finales del siglo pasado y hace veinte años. En una entrevista con Windows Central, Markus Ash, vicepresidente de Microsoft a cargo del diseño y la investigación, explicó en detalle las verdaderas razones de esta situación. Ixbt.com informa de lo siguiente.

A día de hoy, algunas secciones importantes de Windows 11, como el Panel de control o el Editor del Registro, siguen siendo muy antiguas en cuanto a arquitectura y apariencia. Usuarios y expertos critican con frecuencia esta interfaz tan desigual. Sin embargo, según el representante de la compañía, el problema no se limita al diseño visual o a la estética, sino que también está relacionado con factores técnicos fundamentales.

Compatibilidad técnica y prioridad de la seguridad

Según Markus Ash, la principal razón para conservar estos elementos antiguos es la estabilidad del sistema y la compatibilidad entre aplicaciones. Si Microsoft sustituyera en un solo día todas las interfaces antiguas por versiones modernas, podría provocar graves fallos en el funcionamiento de millones de clientes empresariales y programas antiguos.

En particular, varios controladores y equipos especializados dependen de funcionalidades obsoletas, por lo que la compañía debe actuar con mucha cautela. Eliminar los mecanismos antiguos antes de que la nueva sección de configuración cubra por completo todas las funciones necesarias podría alterar el funcionamiento del sistema.

El plan de cambios futuros

Aun así, Microsoft no pretende abandonar por completo los elementos antiguos, sino llevar a cabo esta transición de forma gradual. Cuando las funciones necesarias se hayan trasladado por completo a la sección moderna de configuración y ya no exista necesidad de las funciones antiguas, la compañía las irá retirando progresivamente.

En conclusión, Microsoft prioriza la continuidad de los flujos de trabajo de sus usuarios. Aunque la variedad de elementos de diseño del sistema recibe numerosas críticas, la compañía considera que esta situación es un paso necesario para conservar la principal ventaja del sistema operativo: su compatibilidad flexible con cualquier herramienta antigua.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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