Ruben Dias: «Tras el gol rápido nos relajamos y perdimos el orden»

El defensa central del Manchester City y de la selección nacional de Portugal, tras el sorprendente empate (1:1) contra la RD Congo en la 1ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, Ruben Dias habló sobre las razones de este infortunio. Las palabras del futbolista fueron publicadas por el famoso diario A Bola .

La amarga cita de Ruben Dias

El líder de la línea defensiva portuguesa describió cómo cambió la dinámica del juego y el estado anímico del equipo de la siguiente manera:

«Muchos analistas han expresado sus opiniones al respecto, la gente ha tenido tiempo de analizar el partido en detalle. Logramos marcar un gol rápido y empezamos bien el encuentro; en ese momento sentíamos la energía, pero luego nos relajamos y perdimos el orden». «Por eso, no pudimos mantener las acciones efectivas y no logramos infundir el miedo necesario en el rival. El partido continuó con una dinámica extraña. Como resultado, se perdió la disciplina colectiva, y somos conscientes de ello. Para el futuro, solo veo momentos positivos».

¿A qué se debió la pérdida de puntos de Portugal?

Basándose en las declaraciones de Dias, se pueden señalar tres factores principales del fracaso portugués en la primera jornada:

Exceso de confianza: Tras el gol rápido, el equipo pensó que el destino del encuentro estaba decidido y disminuyó su concentración psicológica («se relajó»).

Pérdida de disciplina: Debido a la «dinámica extraña» del juego, desapareció el fútbol ordenado y sistemático propio de Portugal, y la disciplina colectiva se desmoronó.

Ventaja psicológica concedida al rival: Como Portugal no pudo mantener su dominio en el campo, los representantes africanos empezaron a jugar sin miedo al rival y lograron restablecer el equilibrio.

¡El próximo rival — Uzbekistán!

Tras la inesperada pérdida de puntos en la primera jornada, a la selección de Portugal le quedan las últimas oportunidades para corregir errores y mejorar su situación de cara a los play-offs. Les espera uno de los rivales más inesperados y feroces del grupo S:

Encuentro: Portugal — Uzbekistán (Mundial 2026, 2ª jornada)

Fecha: Martes 23 de junio

Teniendo en cuenta que la selección nacional de Uzbekistán, liderada por Abbosbek Fayzullaev, saltará al campo con todas sus fuerzas tras la derrota ante Colombia, Ruben Dias y sus compañeros esperan una verdadera «batalla» el 23 de junio. ¡Sigue el día más candente del Mundial con nosotros!