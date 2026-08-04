Texas detiene la construcción de nuevos centros de datos

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Texas detiene la construcción de nuevos centros de datos

El estado estadounidense de Texas podría dejar de ser una de las regiones más atractivas para construir centros de datos, ya que las autoridades locales han adoptado medidas estrictas para proteger el sistema energético. Según ixbt.com, el gobernador Greg Abbott anunció que todos los nuevos proyectos de centros de datos se someterán a una revisión rigurosa por parte de la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y del operador de la red eléctrica estatal (ERCOT). Techcrunch.com informa .

Sobrecargas críticas en la red eléctrica

En los últimos años, las empresas tecnológicas y los desarrolladores han buscado activamente zonas adecuadas para ubicar centros de datos en Estados Unidos. Gracias a sus normas flexibles y a unas reservas energéticas suficientes, Texas se había convertido en un centro para instalaciones gigantes, solo por detrás de Virginia. Al mismo tiempo, grandes empresas como Google y Microsoft se han interesado por esta región para aprovechar los recursos de gas natural y el potencial de la energía eólica y solar.

Sin embargo, las listas de espera para conectarse a la red han crecido hasta niveles sin precedentes. En enero de este año, la capacidad de los proyectos que esperaban conectarse a la red de ERCOT era de 233 gigavatios, pero en menos de seis meses la cifra se multiplicó por más de dos. Actualmente, ERCOT supervisa solicitudes de nuevas conexiones por un total de 474 gigavatios, y cerca del 90 % corresponde precisamente a centros de datos.

Auditoría y requisitos

Según los expertos, la mayoría de estos proyectos son por ahora solo propuestas sobre el papel. Aun así, si incluso una pequeña parte llegara a ejecutarse, podría desestabilizar por completo la red eléctrica de Texas. Las actuales listas de espera para conexiones de ERCOT superan en más de cinco veces la demanda máxima total de electricidad del operador.

Los centros de datos y las instalaciones de minería de criptomonedas están provocando un aumento de los precios de la electricidad en el estado. El gobernador Greg Abbott ha adoptado medidas contundentes para evitar que esta tendencia negativa continúe. Antes se pedía a las empresas que proporcionaran información de forma voluntaria, pero la mayoría no respondió a la solicitud. Ahora se ha implantado una auditoría obligatoria.

Según las nuevas normas, la PUCT y ERCOT deben recopilar la siguiente información:

  • Las necesidades de electricidad de los proyectos dentro y fuera de las instalaciones
  • El volumen de uso de los recursos hídricos
  • Las medidas de reducción del ruido
  • Los sistemas de control de la iluminación
  • Los detalles sobre el uso de incentivos fiscales y los derechos de propiedad
Históricamente, Texas se ha distinguido de otros estados por su entorno empresarial liberal. Sin embargo, a medida que la seguridad energética adquiere prioridad, se espera que los resultados de las auditorías determinen el futuro del estado como centro tecnológico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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