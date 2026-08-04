Nottingham Forest entra en la carrera por Tijjani Reijnders

Mientras la ventana de fichajes de verano llega a su fin, Nottingham Forest, club de la Premier League, se ha convertido en un serio candidato para fichar al centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders. El entrenador del equipo necesita a este futbolista experimentado para ampliar sus opciones en el centro del campo, pero el mercado de fichajes entra en su fase más intensa y la competencia es muy alta. Goal.com informa de ello.

Según la información difundida por Fabrizio Romano, Nottingham Forest está interesado en el fichaje del centrocampista neerlandés de 28 años. La directiva del club quiere formar, bajo las órdenes de Oliver Glasner, una plantilla técnicamente sólida capaz de luchar por los primeros puestos de la Premier League. Con una gran capacidad para hacer avanzar el balón y controlar el ritmo del juego, Tijjani Reijnders encaja plenamente en estas exigencias.

La competencia en Inglaterra y los demás pretendientes

Cabe destacar que la carrera por Tijjani Reijnders no se limita a un solo club. Al comienzo del mercado de fichajes, Newcastle United también mostró un gran interés por el jugador. Sin embargo, después de las primeras consultas realizadas en junio, las Urracas no dieron pasos concretos, lo que abrió una oportunidad favorable para Nottingham Forest.

Aun así, las condiciones económicas exigidas para sacar al jugador del vigente campeón siguen siendo un obstáculo importante. También existe una fuerte competencia fuera de Inglaterra, ya que varios grandes clubes europeos siguen de cerca la situación del centrocampista neerlandés.

Los grandes de Europa siguen sus pasos

La Juventus también representa una seria amenaza en la carrera por Tijjani Reijnders. El gigante de la Serie A está llevando a cabo una reconstrucción de su plantilla y considera que un centrocampista central es indispensable para el sistema táctico de Luciano Spalletti. Aunque el club turinés se ha movido activamente en el mercado y ha fichado a jugadores como Randal Kolo Muani y Karim Alajbegovic, reforzar el centro del campo sigue siendo su principal prioridad.

El campeón turco, Galatasaray, también intenta reforzar su posición en esta carrera por el fichaje. El club de Estambul considera a Tijjani Reijnders un candidato ideal para sustituir a Gabriel Sara si este abandona el equipo. El hecho de que Galatasaray haya expresado su disposición a satisfacer por completo las exigencias salariales del jugador demuestra la seriedad de sus intenciones.