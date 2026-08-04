Walmart finaliza la adquisición de Vibe.co

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Walmart finaliza la adquisición de Vibe.co

El gigante estadounidense de la distribución Walmart ha dado un paso importante para ampliar aún más sus capacidades publicitarias. Según ixbt.com, la empresa anunció oficialmente que había completado con éxito la adquisición de Vibe.co, una plataforma de publicidad de televisión en streaming de autoservicio. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El acuerdo se anunció por primera vez en junio de este año. Vibe.co ahora está completamente integrada en Walmart Connect, la red publicitaria de televisión conectada del gigante minorista. Según informó anteriormente The Wall Street Journal, Walmart destinó 1.400 millones de dólares a esta adquisición.

Publicidad y oportunidades en streaming

La principal característica de la plataforma Vibe.co es que permite a pequeñas y medianas empresas lanzar por su cuenta campañas de televisión en streaming a través de distintos editores. Al integrar esta tecnología con Walmart Connect, el minorista amplía considerablemente su negocio publicitario y obtiene nuevas formas de llegar a los consumidores.

Ryan Mayward, director general y vicepresidente sénior de Walmart Connect, señala que Vibe.co ha creado una plataforma ideal para hacer que la publicidad televisiva en streaming sea sencilla y accesible para empresas de todos los tamaños. Las partes planean aprovechar esta base para ofrecer a los anunciantes formas más cómodas de conectar con sus clientes.

Historial de iniciativas estratégicas

Este acuerdo no es la única adquisición importante de Walmart en los últimos años. En 2024, la empresa compró el fabricante de televisores Vizio por 2.300 millones de dólares para reforzar su negocio publicitario. Estas iniciativas sucesivas demuestran la importancia que Walmart concede a las soluciones tecnológicas en la competencia por el mercado digital y la atención de los consumidores.

Se espera que esta nueva adquisición refuerce la conexión entre el proceso de compra de los consumidores y los contenidos en streaming, además de facilitar la medición de la eficacia de las campañas publicitarias.

WalmartVibe.coVizioWalmart ConnectPublicidad
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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