Interés de clubes ingleses por Fofana, centrocampista del Milan

El centrocampista francés del Milan se encuentra en el centro de la atención en el mercado de fichajes. Según GOAL.com, dos clubes de la Premier League están interesados en sus servicios y su futuro podría decidirse en los próximos días. Sobre este asunto, Goal.com informa que.

La directiva rossonera está dispuesta a poner a Fofana en el mercado para reducir la competencia en el centro del campo. El club pide alrededor de 20 millones de euros por los derechos de traspaso del exjugador del Mónaco, una decisión que también cuenta con la aprobación del agente del futbolista.

El interés de los clubes ingleses

Actualmente, dos clubes de la Premier League —Crystal Palace y Everton— han realizado consultas preliminares sobre el traspaso del centrocampista. Los clubes ingleses quieren incorporar al jugador experimentado para reforzar sus plantillas.

Aun así, el futbolista francés tiene una postura clara. Según la fuente, Fofana no quiere abandonar el club y está decidido a quedarse en el Milan para luchar por su puesto.

Ganar la confianza del entrenador

En los próximos partidos importantes, incluido el duelo contra el Inter, el jugador intentará ganarse la confianza del entrenador principal, Amorim. Quiere convencer al técnico y a la directiva, antes de la próxima temporada, de que es un jugador necesario para el equipo.

Los retos de esta temporada son muy importantes para el Milan, y el cuerpo técnico planea aprovechar al máximo a cada futbolista. El futuro de Fofana dependerá de sus actuaciones sobre el terreno de juego y de las negociaciones en los últimos días del mercado de fichajes.