Spotify amplía su herramienta para crear remixes de canciones con IA

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Spotify amplía su herramienta para crear remixes de canciones con IA

Una nueva etapa comienza en el mercado de los servicios de streaming: según ixbt.com, Spotify anunció durante la reunión dedicada a sus resultados del segundo trimestre que se prepara para presentar un producto que permitirá a los usuarios crear, mediante inteligencia artificial, remixes y versiones a partir de la música de sus artistas favoritos. Este nuevo proyecto busca ofrecer una libertad creativa única a los aficionados a la música, al tiempo que desarrolla mecanismos legales que respeten plenamente los derechos de autor. Así lo informa Techcrunch.com que lo anunció.

Como parte de esta iniciativa, la empresa anunció que también había firmado un acuerdo con Merlin, socio de licencias de sellos independientes y distribuidores, además de Universal Music Group (UMG). Gracias a este acuerdo, las obras creativas de artistas que hayan aceptado participar y pertenezcan a los más de 30 000 sellos de la red Merlin podrán incorporarse a este producto de inteligencia artificial. Esto ampliará considerablemente el catálogo disponible para los usuarios en el futuro.

Un nuevo enfoque legal para la música generada con IA

En los últimos tiempos, las plataformas de streaming se han enfrentado al problema de una avalancha de canciones falsas creadas íntegramente con inteligencia artificial. Según el servicio Deezer, por ejemplo, más de la mitad de las pistas que se suben cada día son generadas por IA, frente al 10 % registrado a comienzos de año. Sin embargo, la dirección de Spotify subraya que su enfoque es completamente diferente y que la prioridad son «los artistas reales, no los artistas falsos».

Según Gustav Söderströim, codirector ejecutivo de Spotify, el producto que desarrolla la empresa se basará en el consentimiento de los artistas existentes. «Queremos que a los artistas les interese añadir sus obras a este catálogo y que la gente pueda divertirse creando versiones y remixes basados en su arte», afirmó el otro codirector ejecutivo, Alex Norström. El proyecto también contempla dar crédito a los autores a su debido tiempo, obtener su consentimiento y, sobre todo, garantizar una compensación justa por este proceso.

Planes futuros y monetización

También se dieron a conocer algunos detalles sobre los aspectos técnicos del proyecto y su calendario de lanzamiento. En una primera etapa, se espera ofrecer una versión de investigación de este producto de remixes y versiones creados por fans a un grupo limitado de usuarios. No será necesario disponer de un catálogo musical completo, y está previsto que la herramienta se lance posteriormente como un servicio adicional de pago, creando una fuente extra de ingresos para los artistas.

El gigante del streaming afirma que este enfoque es único en el mercado y completamente legal. Gustav Söderström, quien señaló que la música generativa convencional seguirá desarrollándose, explicó que este producto especial es necesario para que los artistas existentes puedan aprovechar la ola de la IA de forma segura y beneficiosa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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