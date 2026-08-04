Ciberdelincuentes roban más de 130 millones de dólares en criptomonedas mediante una vulnerabilidad de billeteras offline

Según expertos y empresas de seguridad blockchain, recientemente se han producido robos de grandes cantidades de criptomonedas desde una de las billeteras de hardware offline consideradas más seguras. Los hackers que explotaron una vulnerabilidad de seguridad presente en los dispositivos Coldcard, fabricados por Coinkite, lograron apoderarse de activos digitales por un valor de al menos 130 millones de dólares. El incidente causó un gran revuelo en el mundo de la ciberseguridad, ya que las billeteras offline son reconocidas desde hace mucho tiempo como el método más fiable para almacenar criptoactivos. TechCrunch.com informa de ello.

Según la firma de investigación Galaxy Research, detrás de este robo digital podrían estar varios grupos cibernéticos independientes, cuya identidad aún no ha sido determinada. Tom Robinson, cofundador de la empresa de rastreo de criptomonedas Elliptic, confirmó al medio TechCrunch que el valor total de los fondos robados ascendía aproximadamente a 130 millones de dólares. De acuerdo con TRM Labs, desde comienzos de este año se han perpetrado más de 200 ataques de hackers contra empresas de criptomonedas, con pérdidas totales superiores a 950 millones de dólares.

¿Dónde falló el principal sistema de protección de las billeteras offline?

La principal ventaja de las billeteras de hardware como Coldcard es que funcionan sin conexión a Internet. Los propietarios de Bitcoin mantienen sus claves privadas o frases semilla completamente alejadas de Internet. Este proceso se denomina almacenamiento «en frío» y ofrece una mayor seguridad que las billeteras «calientes» de las cuentas online tradicionales o de las plataformas de intercambio. Aunque las monedas permanecen en su lugar dentro de la red blockchain principal, el acceso a ellas solo debía ser posible mediante la contraseña secreta almacenada en ese dispositivo offline.

Sin embargo, investigadores de seguridad de Block descubrieron que los hackers habían conseguido explotar una vulnerabilidad en el proceso de creación de las frases semilla de las billeteras Coldcard. Resultó que esas claves no eran suficientemente aleatorias y podían predecirse de antemano. Tras identificar las reglas de generación de los códigos, los ciberdelincuentes calcularon fácilmente las palabras secretas de las víctimas mediante brute-force (selección matemática). Según los expertos, en lugar de forzar la caja fuerte, los hackers encontraron la forma de fabricar su llave a gran escala.

Uno de los usuarios afectados, Jonathan Goodman, escribió en su página de la red social X que había perdido 1,6 millones de dólares y que había cumplido estrictamente todas las normas de seguridad. Afirmó que no había entregado sus palabras secretas a nadie, que sus dispositivos nunca se habían conectado a Internet y que todos los datos estaban guardados en cajas fuertes. Según sus palabras, todo ello no sirvió de nada, porque un código vulnerable de una sola línea, incorporado al software del dispositivo en 2021, puso en riesgo todo el sistema.