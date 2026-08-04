Científicos prueban dos nuevos métodos para destruir los «químicos eternos»

·28·Tecnología
Científicos prueban dos nuevos métodos para destruir los «químicos eternos»

Investigadores alemanes han confirmado experimentalmente dos métodos independientes y prometedores para neutralizar los compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados (PFAS), que no se descomponen en absoluto en la naturaleza, se acumulan en el organismo y provocan enfermedades peligrosas. Según los resultados publicados en las revistas científicas Chemical Engineering Journal Advances y Scientific Reports, estas tecnologías pretenden romper el extremadamente resistente enlace carbono-flúor y generan iones fluoruro no tóxicos como residuos. Ixbt.com informa de ello.

La cavitación hidrodinámica y sus posibilidades

El primer enfoque probado en el estudio se denomina cavitación hidrodinámica. Este método consiste en hacer pasar el agua contaminada por una estrecha boquilla de cerámica. La diferencia de presión crea microburbujas de vapor en el flujo, que posteriormente colapsan. Durante el colapso, la temperatura dentro de las burbujas aumenta bruscamente hasta varios miles de grados, mientras que del agua se liberan radicales hidroxilo altamente reactivos.

Las moléculas de PFAS adheridas a la superficie de las burbujas sufren simultáneamente un impacto térmico y químico. En experimentos con perfluorooctanosulfonato (PFOS), una de las sustancias más persistentes, se observó que cerca del 37 % de la sustancia disuelta se degradaba en un solo ciclo de tratamiento. Actualmente, los científicos trabajan para elevar esta cifra por encima del 80 %.

Mejores resultados con plasma atmosférico frío

El segundo método se basa en el uso de plasma atmosférico frío generado directamente sobre la superficie del agua. Para ello, se hace pasar aire por el líquido, que se mantiene en agitación. Los electrones solvatados, rodeados de moléculas de disolvente, atacan los enlaces carbono-flúor y actúan como el principal agente de degradación.

Según se ha informado, el PFOS, con una concentración inicial de 5 mg/l, se degradó en un 99,99 % en solo 20 minutos bajo este régimen, mientras que su vida media se redujo de 13,4 a 1,6 minutos. La energía consumida fue considerablemente menor que con los métodos tradicionales: 39 kW·soat por metro cúbico.

Las tecnologías de tratamiento tradicionales, como el carbón activado o las resinas de intercambio iónico, solo concentran los PFAS en un lugar, lo que genera residuos tóxicos secundarios. Las nuevas tecnologías de cavitación y plasma podrían convertirse en los primeros métodos a escala industrial capaces de destruir irreversiblemente los «químicos eternos» sin reactivos químicos adicionales.

TecnologíaCienciaEcologíaInvestigaciónQuímica
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Waymo abre su servicio de robotaxis a todos en DallasWaymo abre su servicio de robotaxis a todos en DallasAyer, 22:59Finlandia pondrá en marcha el primer depósito de residuos nucleares del mundoFinlandia pondrá en marcha el primer depósito de residuos nucleares del mundoAyer, 22:59Oppo presenta el smartphone A7 Pro Max con batería de 10 000 mA·chOppo presenta el smartphone A7 Pro Max con batería de 10 000 mA·chAyer, 22:23El fundador de TV Time presenta Bingers para recuperar su aplicación favoritaEl fundador de TV Time presenta Bingers para recuperar su aplicación favoritaAyer, 22:21La NASA elige el Tesla Cybertruck para evacuar a los astronautasLa NASA elige el Tesla Cybertruck para evacuar a los astronautasAyer, 21:55Ciberdelincuentes roban más de 130 millones de dólares en criptomonedas mediante una vulnerabilidad de billeteras offlineCiberdelincuentes roban más de 130 millones de dólares en criptomonedas mediante una vulnerabilidad de billeteras offlineAyer, 21:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil