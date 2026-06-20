Leeds United busca fichar a la exestrella de la selección alemana Julian Brandt

El club inglés Leeds United planea reforzar significativamente su plantilla en el mercado de fichajes de verano. El equipo ha puesto su mirada en el experimentado centrocampista Julian Brandt, exmiembro de la selección alemana. El futbolista, cuyo contrato con el Borussia Dortmund ha finalizado, es actualmente agente libre, lo que haría que este traspaso sea financiermente muy ventajoso para el Leeds. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Según Goal.com, Brandt, de 30 años, mantuvo un rendimiento constante durante siete temporadas en el Borussia Dortmund. Fue fichado del Bayer Leverkusen en 2019 por 25 millones de euros. Ahora tiene la oportunidad de continuar su carrera en la Premier League inglesa. Tras una temporada decepcionante, el Leeds United tiene como objetivo completar su plantilla con jugadores experimentados.

Gran experiencia y polivalencia

Julian Brandt es un futbolista con un gran prestigio en el fútbol europeo. Ha disputado más de 380 partidos en la Bundesliga alemana y más de 80 encuentros en la Champions League. Sus estadísticas en el Dortmund también son notables: autor de 57 goles y 70 asistencias en 307 partidos. Estas cifras serían sin duda un factor importante para mejorar la capacidad ofensiva del Leeds.

Una de las principales ventajas del jugador es su polivalencia. Brandt puede desempeñarse no solo como centrocampista ofensivo, sino también con eficacia en la zona central o por las bandas. Esta característica brinda amplias posibilidades al cuerpo técnico para variar los esquemas tácticos. La directiva del Leeds ha señalado al futbolista alemán como objetivo principal precisamente por estos aspectos.

Competencia y otros candidatos

Sin embargo, el Leeds United no está solo en la lucha por Julian Brandt. Según los informes, al menos un club que participa en la Champions League ha mostrado interés. Su condición de agente libre aumenta su atractivo en el mercado, ya que los clubes solo tendrían que acordar el salario sin pagar una tarifa de traspaso.

El Leeds United no quiere limitarse solo a Brandt. Los ojeadores del club también siguen a jóvenes talentos como Shea Charles, miembro de la selección de Irlanda del Norte. Antes de la nueva temporada, el equipo busca equilibrar la plantilla con jugadores experimentados y prometedores. La llegada de Brandt demostraría que las ambiciones del club son altas.