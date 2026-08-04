Kreios Space presenta su primer satélite con propulsión atmosférica en órbita terrestre muy baja

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Kreios Space presenta su primer satélite con propulsión atmosférica en órbita terrestre muy baja

La startup española Kreios Space ha dado un paso importante en el campo de las tecnologías espaciales y se prepara para probar el primer satélite equipado con un motor eléctrico atmosférico para operar en una órbita muy baja. Según ixbt.com, este innovador dispositivo está previsto para ser lanzado al espacio en 2027 y podría transformar el estudio del entorno y la obtención de imágenes de alta resolución. Ixbt.com informa de ello.

El objetivo principal del proyecto es probar un motor eléctrico aerorreactivo conocido como ABEP. Esta tecnología permite a las naves espaciales operar en una órbita terrestre muy baja, a unos 200 kilómetros de altitud. La nave recoge los gases enrarecidos de las capas superiores de la atmósfera y los utiliza como propelente para sus motores eléctricos.

Soluciones técnicas y detalles de la colaboración

Los satélites tradicionales pierden altitud rápidamente en una órbita tan baja debido a la resistencia atmosférica. Su vida operativa es limitada, lo que exige grandes reservas de combustible o aumenta el peso de la nave. El sistema ABEP desarrollado por Kreios Space está diseñado para resolver precisamente este problema.

El primer satélite, que se lanzará con fines experimentales, se construirá sobre la plataforma para microsatélites NanoAvionics MP42 de Kongsberg NanoAvionics. Los especialistas de NanoAvionics adaptarán la plataforma a los requisitos de la misión, instalarán la carga útil necesaria, realizarán las pruebas del sistema y dejarán el dispositivo completamente preparado antes de transferir el control directamente a los expertos de Kreios Space.

Investigación orbital y perspectivas de futuro

Durante la misión espacial prevista se llevarán a cabo varias tareas importantes. En particular, el satélite deberá comprobar en condiciones reales la eficiencia del motor ABEP en una órbita muy baja, medir los parámetros ambientales y obtener imágenes en las bandas óptica y del infrarrojo cercano con una resolución inferior a un metro.

Actualmente, el interés por estas órbitas muy bajas está creciendo de forma considerable. Esto se debe a la posibilidad de obtener imágenes más detalladas de la superficie terrestre y reducir la latencia de las comunicaciones. Sin embargo, este campo todavía requiere soluciones de ingeniería complejas. Además de Kreios Space, Viridian Space, los laboratorios de propulsión de la Agencia Espacial Europea y la empresa india Orbitt Space también trabajan activamente en estas tecnologías.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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