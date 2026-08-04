Elon Musk habla mucho de inteligencia artificial en los informes trimestrales de Tesla

Aunque Tesla entregó cerca de medio millón de vehículos el último trimestre y obtuvo el 70 % de sus ingresos de la venta de automóviles, su director Elon Musk intenta presentar ahora la empresa más como una compañía de inteligencia artificial y robótica que como un fabricante de automóviles. Según un análisis conjunto de TechCrunch y la firma de investigación financiera Hudson Labs, los temas a los que los directivos de Tesla prestan atención durante las conferencias trimestrales sobre resultados han cambiado drásticamente en los últimos años. El análisis, basado en datos de S&P Market Intelligence, mostró que Elon Musk dedica la mayor parte de su tiempo a las tecnologías del futuro. Así lo informa TechCrunch.com que lo comunica.

Con la ayuda de Co-Analyst, una herramienta de inteligencia artificial creada especialmente para la investigación financiera, se analizaron por temas las transcripciones de todas las llamadas sobre resultados celebradas desde 2019. Según los datos obtenidos, Elon Musk habla actualmente de inteligencia artificial, robotaxis y software de conducción totalmente autónoma en casi el 50 % de sus intervenciones. En comparación, en 2022 solo dedicaba entre el 15 y el 20 % de su tiempo a estas iniciativas.

Autonomía y valoración de mercado

Durante este periodo, Elon Musk ha destacado varias veces que las tecnologías autónomas justifican la elevada valoración de mercado de la empresa. En el informe del primer trimestre de 2024, declaró: «Si valoras Tesla simplemente como una empresa automovilística, es un enfoque fundamentalmente equivocado. Si alguien no cree que Tesla logrará resolver con éxito la autonomía, no debería invertir en la empresa». Este enfoque se ha convertido en el eje central de la estrategia corporativa.

Al mismo tiempo, la robótica se convirtió en otra área que experimentó un fuerte crecimiento durante los últimos tres años. Tesla anunció por primera vez en 2021 que estaba trabajando en su robot humanoide Optimus. Durante el año siguiente, Elon Musk solo dedicó el 2 % o menos de su tiempo a este proyecto. Sin embargo, en el último año comenzó a dedicar al menos el 10 % de sus intervenciones a Optimus.

El negocio tradicional pasa a un segundo plano

El interés por el proyecto Optimus aumentó aún más durante la llamada sobre resultados del tercer trimestre de 2025, cuando llegó a ocupar casi un tercio de la atención de Elon Musk. Resulta interesante que, mientras Elon Musk incrementa la frecuencia con la que habla de ideas futuristas, el principal negocio automovilístico de Tesla ha dejado de crecer. Como resultado, en las reuniones trimestrales dedica menos de un tercio de su tiempo a los vehículos y la producción.

En la misma reunión sobre los resultados del tercer trimestre del año anterior, se señaló que Elon Musk había dedicado menos del 20 % de su tiempo a cuestiones relacionadas con el negocio automovilístico. Aunque los indicadores financieros siguen dependiendo de las ventas tradicionales, las cifras muestran claramente que las prioridades y la atención del director de la empresa se han desplazado por completo a otro ámbito: la inteligencia artificial y la robótica.